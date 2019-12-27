"Просто кайф": напівгола Чехова розбурхала фанатів соковитою фігурою

Російська телеведуча та актриса Анфіса Чехова розбурхала численних шанувальників розкішною фігурою.

Зірка оприлюднила нові фотографії на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши тіло в бікіні в басейні.

"Не пішла сьогодні нікуди. Весь день провела в СПА. Лазні, хамами, масажі, прохолодний басейн, гарячі джакузі. І навіть чарівний грот, що імітує грозу. На мою думку, це моє найкраще різдво", – написала Чехова.

Анфіса Чехова в купальнику в джакузі instagram / achekhova

Зокрема, на фото зірка позувала в злитому купальнику в джакузі, ніжачись у теплій воді. Шанувальники були задоволені новою порцією гарячих знімків від Чехової.

"Дякую за те, яка ви є. Із задоволенням хотіла б якось з вами зустрітися", "Кайф", "Краса, є краса, розумниця", "Все у ваших ніг", – прокоментували користувачі.

Чехова в джакузі instagram / achekhova

Анфіса Чехова instagram / achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

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