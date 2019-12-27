Головна Новини
27 грудня • оновлено в 21:57
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

"Просто кайф": напівгола Чехова розбурхала фанатів соковитою фігурою

2.5т
Читати матеріал російською

Російська телеведуча та актриса Анфіса Чехова розбурхала численних шанувальників розкішною фігурою.

Зірка оприлюднила нові фотографії на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши тіло в бікіні в басейні.

"Не пішла сьогодні нікуди. Весь день провела в СПА. Лазні, хамами, масажі, прохолодний басейн, гарячі джакузі. І навіть чарівний грот, що імітує грозу. На мою думку, це моє найкраще різдво", – написала Чехова.

Анфіса Чехова в купальнику в джакузі

Анфіса Чехова в купальнику в джакузі

instagram / achekhova

Новини
"Її ніколи не буде": Собчак показала останнє листування з Волчек

Зокрема, на фото зірка позувала в злитому купальнику в джакузі, ніжачись у теплій воді. Шанувальники були задоволені новою порцією гарячих знімків від Чехової.

"Дякую за те, яка ви є. Із задоволенням хотіла б якось з вами зустрітися", "Кайф", "Краса, є краса, розумниця", "Все у ваших ніг", – прокоментували користувачі.

Чехова в джакузі

Чехова в джакузі

instagram / achekhova

"Просто кайф": напівгола Чехова розбурхала фанатів соковитою фігурою
"Просто кайф": напівгола Чехова розбурхала фанатів соковитою фігурою
"Просто кайф": напівгола Чехова розбурхала фанатів соковитою фігурою

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

instagram / achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками еротичним фото. На ньому вона позувала абсолютно голою, лежачи на спині коня.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Анфіса Чехова
Теги
фотосессія фотографии Краса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
12
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги