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Прощавайте, накачані губи: в світі набирає силу новий тренд

1.9тЧитати матеріал російською

У б'юті-індустрії з'явився новий тренд, який витісняє з ринку збільшення губ за допомогою філерів – популярна процедура завдяки супермоделі та мільярдерки Кайлі Дженнер.

Як повідомляє Daily Mail, тепер губам можна надати чіткі обриси замість збільшення розміру за допомогою введення тонких ниток через куточки рота.

Глава лондонської клініки пластичної хірургії Dr MediSpa Мунір Сомджі розповів, що нитки зроблені зі стерильного шовного матеріалу - полідіоксанона.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

instagram @ kyliejenner

Вони використовуються для "посилення" колірної межі рота. Завдяки цій процедурі, з'являється чіткість контурів без ефекту припухлості.

Відповідна процедура проводиться під місцевою анестезією і займає всього півгодини. Ефект тримається близько двох років. Коштує відповідне б'юті-втручання від 500 до 800 фунтів стерлінгів (до 28,5 тисяч гривень. – Ред.).

Прощавайте, накачані губи: в світі набирає силу новий тренд
Прощавайте, накачані губи: в світі набирає силу новий тренд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені провели дослідження і з'ясували, що народження дитини може уповільнити старіння жінки.

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Путин Хуйло
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