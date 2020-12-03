Позбавлена ​​титулу "Міс Україна-2018" Дідусенко назвала три експрес-методи з догляду за шкірою взимку

Переможниця "Міс Україна" у 2018 році Вероніка Дідусенко, яка втратила титул через порушення правил конкурсу, розкрила 3 експрес-методи, як можна доглядати за шкірою обличчя в зимовий період у домашніх умовах. Зокрема, модель порекомендувала пити багато води та робити зволожувальні маски.

Такими подробицями Дідусенко поділилася з виданням Viva. Вона також зазначила, що догляд за шкірою в зимовий період безпосередньо залежить від типу шкіри. Тому порадила ретельно ставитися до підбору косметики для догляду.

Пити багато води. Вживати вітаміни. Омега, коензим Q10 – будь-які жирні кислоти, які живлять наші клітини. Користуватися живильним кремом, масками для обличчя.

"Важливо пам'ятати, що догляд за шкірою в зимовий період безпосередньо залежить від вашого типу шкіри. Для сухої шкіри я рекомендую робити вдома медову маску. Мед має бактерицидну дію, тому підійде також для проблемної шкіри, де є запалення, висипання", – поділилася Дідусенко.

Необхідно змішати 1 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. меду, можна додати вітамін А або Е. Нанести хвилин на 20. Маска добре буде живити шкіру.

Модель також наголосила на важливості використання зволожувального крему за типом шкіри на завершення будь-яких процедур – і в домашніх, і в салонних умовах.

"Зволожувальний крем – обов'язковий етап догляду... Дуже важливий момент, про який багато хто не знає: на вулицю взимку крем необхідно наносити хоча б за пів години до виходу. Якщо нанести крем менше ніж за 30 хвилин – обличчя може обвітритися. Крем залишає частинки, компоненти, які ще не засвоїлися. І вони як раз сприяють тому, що ваша шкіра може обвітритися. У кого шкіра сильно схильна до реакції на мороз – обов'язково наносити захисний крем", – заявила Дідусенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори конкурсу "Міс Україна" позбавили Вероніку Дідусенко корони та грошового призу після того, як дізналися, що вона була заміжня і виховує маленького сина. Після скандалу модель подала в суд на організаторів "Міс світу".

У розмові з OBOZREVATEL Вероніка розповіла про свою кар'єру після скандалу і зазначила, що в модельному світі досі часто діють "архаїчні правила", які дискримінують жінок.