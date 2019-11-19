Постаріла Алсу спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом

Відома російська співачка Алсу спантеличила шанувальників несподіваною зміною іміджу.

Артистка зробила собі каре й поділилася з фанатами результатом на своїй сторінці в Instagram, отримавши суперечливі відгуки.

Зокрема, Алсу надала дві фотографії, пояснивши, що змінила зачіску для нового кліпу. Їй було цікава думка фоловерів, як краще: з косим проділом і хвилястим волоссям чи з прямим.

Алсу з каре instagram/alsou_a

У коментарях користувачі написали, що звичайне каре не сподобалося. Вони зазначили, що така зачіска дуже зістарила артистку.

Алсу змінила імідж – каре з косим проділом instagram / alsou_a

"Багато косметики", "Жах, стара", "Було краще. А зараз як всі – проділ та каре", "Старше виглядаєш з таким образом", "Сподіваюся, що це перука", "Алсу, вам так не личить" , "Сходіть до салону і кращою станете", – написали користувачі.

Алсу з довгим волоссям instagram/alsou_a

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році Алсу втретє стала мамою. Вона надовго зникла із соціальних мереж, змусивши похвилюватися шанувальників. Пізніше співачка пояснила, чим займалася

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