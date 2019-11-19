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19 листопада • оновлено в 17:34
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Постаріла Алсу спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом

5.2т
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Відома російська співачка Алсу спантеличила шанувальників несподіваною зміною іміджу.

Артистка зробила собі каре й поділилася з фанатами результатом на своїй сторінці в Instagram, отримавши суперечливі відгуки.

Зокрема, Алсу надала дві фотографії, пояснивши, що змінила зачіску для нового кліпу. Їй було цікава думка фоловерів, як краще: з косим проділом і хвилястим волоссям чи з прямим.

Алсу з каре

Алсу з каре

instagram/alsou_a

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У коментарях користувачі написали, що звичайне каре не сподобалося. Вони зазначили, що така зачіска дуже зістарила артистку.

Алсу змінила імідж – каре з косим проділом

Алсу змінила імідж – каре з косим проділом

instagram / alsou_a

"Багато косметики", "Жах, стара", "Було краще. А зараз як всі – проділ та каре", "Старше виглядаєш з таким образом", "Сподіваюся, що це перука", "Алсу, вам так не личить" , "Сходіть до салону і кращою станете", – написали користувачі.

Постаріла Алсу спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом
Постаріла Алсу спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом
Постаріла Алсу спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом
Постаріла Алсу спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом
Постаріла Алсу спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом
Алсу з довгим волоссям

Алсу з довгим волоссям

instagram/alsou_a

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році Алсу втретє стала мамою. Вона надовго зникла із соціальних мереж, змусивши похвилюватися шанувальників. Пізніше співачка пояснила, чим займалася

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Особа
Алсу
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса зачіска
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Кацaп Кацaпыч
Сморщенный кусок дерьма!
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