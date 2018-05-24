Перетворилася на Мону Лізу: китаянка вразила мережу незвичайним макіяжем

Популярний китайський б'юті-блогер Хі Юхонг продемонструвала неймовірну майстерність візажу, перетворивши себе за допомогою макіяжу на Мону Лізу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

26-річна китаянка стала популярною, завдяки своїм чудовим перевтіленням - за допомогою макіяжу китаянка перетворює себе в відомих особистостей. Відео зі своїми роботами вона викладає на свою YouTube-канал.

За допомогою пензлів, тональних засобів і тіней, Юхонг зуміла практично в точності відтворити зовнішній вигляд легендарної Джоконди. На такий сміливий крок вона зважилася завдяки своїм підписникам, які самі попросили її випробувати цей образ на собі.

Процес перетворення Хі Юхонг в Мону Лізу Cosmopolitan

Ролик з перевтіленням переглянули вже кілька сотень тисяч користувачів.

Варто зазначити, що незважаючи на те, що відео триває всього 30 секунд, сам процес нанесення макіяжу зайняв майже 6 годин.

Хі Юхонг і Мона Ліза (порівняння) Cosmopolitan

"Я бачу обличчя, як аркуш паперу, і можливості перетворень - нескінченні", - поділилася Хі.

Цікаво, що б'юті-блогер вже приміряла на себе "обличчя" багатьох зірок, серед яких Тільда ​​Суїнтон, Селена Гомес, Тейлор Свіфт та інші.

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