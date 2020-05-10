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10 травня • оновлено в 11:50
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Перестаньте так робити! Названо звички, які псують зовнішність

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Ідеальних людей немає – навіть у тих, хто ретельно стежить за своєю зовнішністю, існують звички, які не слід повторювати.

Про три безневинні звички, які приносять шкоду зовнішності – розповів Harpersbazaar.

Звичка обдирати лак з нігтів

Крім того, що це неохайно, ви можете випадково пошкодити ніготь, якщо лак тримається міцно. В результаті ви пошкодите нігтьову пластину та нігті стануть слабкими. Завжди користуйтеся спеціальною рідиною для зняття лаку.

Перестаньте так робити! Названо звички, які псують зовнішність

Фото: msn.com

Звичка торкатися обличчя руками

Як би складно не було контролювати цей процес, робити це необхідно, адже на руках скупчується велика кількість мікробів. Навіть якщо ви часто миєте руки, абсолютної стерильності все одно навряд чи досягнете. А тим, що ви постійно чіпаєте своє обличчя – можете занести інфекцію і спровокувати запалення.

Перестаньте так робити! Названо звички, які псують зовнішність

Фото: fireinspire.com.ua

Звичка кусати губи

Велика кількість представниць прекрасної статі під час обмірковування чого-небудь або хвилювання починають кусати губи. Часто це відбувається несвідомо. Однак потрібно пам'ятати, що в результаті губи будуть виглядати некрасиво та набрякло. Якщо ця звичка пов'язана з нервозністю, спробуйте жувати жувальну гумку.

Перестаньте так робити! Названо звички, які псують зовнішність

Фото: mesoestetic.com.ua

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Краса
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