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Переможець Євробачення змінився до невпізнання: фото

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Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал, який переніс операцію з пересадки серця, кардинально змінив імідж.

Знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На них він позував із короткою стрижкою і відпущеною бородою.

Переможець Євробачення змінився до невпізнання: фото

Сальвадор Собрал

Фото:instagram/salvadorsobral

Зазначимо, що з романтичного юнака з довгим волоссям, Сальвадор перетворився в мужнього підкачаного південного мачо.

Переможець Євробачення змінився до невпізнання: фото

Сальвадор Собрал

Фото:instagram/salvadorsobral

Переможець Євробачення змінився до невпізнання: фото

Сальвадор Собрал

Фото:instagram/salvadorsobral

Новини
Євробачення-2019: з'явилися нові подробиці про конкурс

Нагадаємо, Сальвадор Собрал переміг на конкурсі Євробачення-2017, який проходив у Києві. Вже тоді музикант страждав від серйозного захворювання — вродженої вади серця. У 2017 році йому пересадили донорський орган. Після тривалого відновлення Собрал повернувся до повноцінного життя.

Переможець Євробачення змінився до невпізнання: фото

Фото:instagram/salvadorsobral

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможець пісенного конкурсу Євробачення-2017 португалець Сальвадор Собрал вперше виступив після операції з пересадки серця.

Особа
Сальвадор Собрал
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