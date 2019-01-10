Переможець Євробачення змінився до невпізнання: фото

Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал, який переніс операцію з пересадки серця, кардинально змінив імідж.

Знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На них він позував із короткою стрижкою і відпущеною бородою.

Сальвадор Собрал Фото:instagram/salvadorsobral

Зазначимо, що з романтичного юнака з довгим волоссям, Сальвадор перетворився в мужнього підкачаного південного мачо.

Сальвадор Собрал Фото:instagram/salvadorsobral

Сальвадор Собрал Фото:instagram/salvadorsobral

Нагадаємо, Сальвадор Собрал переміг на конкурсі Євробачення-2017, який проходив у Києві. Вже тоді музикант страждав від серйозного захворювання — вродженої вади серця. У 2017 році йому пересадили донорський орган. Після тривалого відновлення Собрал повернувся до повноцінного життя.

Фото:instagram/salvadorsobral

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможець пісенного конкурсу Євробачення-2017 португалець Сальвадор Собрал вперше виступив після операції з пересадки серця.