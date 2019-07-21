Як уберегти своє обличчя на відпочинку: основні правила догляду за шкірою

Для жінок дуже важливо правильно доглядати за своєю шкірою на морі, щоб зберегти її пружною і молодою на довгі роки

Активні сонячні промені часто загострюють запалення на обличчі. Основними правилами догляду поділилася косметолог-дерматолог Олександра Малахова на своїй сторінці в Instagram.

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Сонце запускає певний процес на шкірі, називається він гіперкератоз, активне сонце в літній період може сильно загострити перебіг акне: всупереч міфу, що сонце і засмага підсушує запалення.

Насправді сонце уповільнює процес самовідновлення шкіри і порушує природний баланс мікрофлори шкіри. Тому запалень, закритих комедонов на шкірі стає більше, хоча спочатку це виглядає інакше.

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Правила догляду за проблемною шкірою:

Не забувайте про глибоке очищення шкіри. Візьміть з собою очищаючі засоби з м'якими кислотами, гліколевої, саліцилової, ферментами і ензимами. Вмивайтеся 2 рази в день, в 2 етапи.

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В ідеалі при схильності до акне за тиждень до відпустки зробити глибоку чистку - ультразвукову і механічну. На морі, якщо ви використовуєте крем з SPF, додайте у догляд засіб для глибокого очищення раз в 5-7 днів.

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По можливості замініть крем на мінеральну пудру з SPF – ймовірність загострення акне скоротиться в рази. Використовуйте засоби для зниження вироблення себіума (приймати всередину).

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Обмежте вживання продуктів, які підсилюють вироблення шкірного сала: солодке, молочні продукти, куряче м'ясо, газовані напої, солодкі фрукти, продукти з високим ГІ.

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Не забувайте про маски для очищення пір і нічні сироватки з кислотами, що вирівнюють текстуру шкіри. Візьміть з собою засоби SOS при акне, якщо на сонці все-таки трапиться загострення на період використання (2-3 тижні).

zhenskoe-mnenie.ru

Не використовуйте жирні креми, маски і масла на сонці, не ходіть на курс масажу обличчя по маслу на відпочинку. Також, використовуйте м'які зволожуючі сироватки.

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