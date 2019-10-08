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9 жовтня • оновлено в 05:17
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"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

11.1т Читати матеріал російською

Перша леді країни Олена Зеленська захопила користувачів мережі новим стильним луком, у якому вона з'явилася на XIV Конгресі педіатрів України.

Фотографіями із заходу дружина українського глави Володимира Зеленського поділилася на своїй сторінці в Instagram, подякувавши за запрошення на конгрес.

"Зараз один із найважливіших напрямків у здоров'і – профілактика хвороб: це здоровий спосіб життя, фізична активність і правильне харчування. І саме на цих питаннях я хочу зосередити свою діяльність як дружина президента", – написала Зеленська.

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Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські

Пресслужба Офісу президента

"Я впевнена, що разом із великою командою однодумців ми зможемо змінити цю ситуацію на краще", – додала перша леді.

Вона вийшла в світ у сукні з асиметричним верхом. Легкості образу додав дрібний квітковий принт на бежевому тлі.

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

instagram.com/olenazelenska_official

Користувачі мережі прийшли в захват від нового луку Зеленської. Вони засипали її компліментами.

"Перша красуня України", "Я вас обожнюю. Найкраща!" "Яка ж ви чарівна", "Красуня", – пишуть у коментарях.

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

Скріншот

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

Скріншот

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

Скріншот

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

Скріншот

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

Скріншот

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

Скріншот

"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вразила користувачів своїм образом, коли прибула до США з президентом. В аеропорту її помітили в бежевому брючному костюмі. А на зустрічі з представниками української діаспори перша леді з`явилася в чорних класичних штанах і рожевому піджаку.

Подивитися всі образи Олени Зеленської під час офіційних закордонних поїздок як першої леді України можна в нашому матеріалі за посиланням.

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Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Теги
фотографии Стиль Краса Instagram політика
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Таких красоток в Украине, пруд-пруди.
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Нет! Столько не выпью!
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Надежда Вера
Надежда Вера
На ней тень чумного капитулянта, как-то даже неудобно говорить о внешности этой миледи.
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