"Перша красуня України!" Олена Зеленська захопила мережу стильним образом

Перша леді країни Олена Зеленська захопила користувачів мережі новим стильним луком, у якому вона з'явилася на XIV Конгресі педіатрів України.

Фотографіями із заходу дружина українського глави Володимира Зеленського поділилася на своїй сторінці в Instagram, подякувавши за запрошення на конгрес.

"Зараз один із найважливіших напрямків у здоров'і – профілактика хвороб: це здоровий спосіб життя, фізична активність і правильне харчування. І саме на цих питаннях я хочу зосередити свою діяльність як дружина президента", – написала Зеленська.

Олена і Володимир Зеленські Пресслужба Офісу президента

"Я впевнена, що разом із великою командою однодумців ми зможемо змінити цю ситуацію на краще", – додала перша леді.

Вона вийшла в світ у сукні з асиметричним верхом. Легкості образу додав дрібний квітковий принт на бежевому тлі.

instagram.com/olenazelenska_official

Користувачі мережі прийшли в захват від нового луку Зеленської. Вони засипали її компліментами.

"Перша красуня України", "Я вас обожнюю. Найкраща!" "Яка ж ви чарівна", "Красуня", – пишуть у коментарях.

instagram.com/olenazelenska_official

instagram.com/olenazelenska_official

instagram.com/olenazelenska_official

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вразила користувачів своїм образом, коли прибула до США з президентом. В аеропорту її помітили в бежевому брючному костюмі. А на зустрічі з представниками української діаспори перша леді з`явилася в чорних класичних штанах і рожевому піджаку.

Подивитися всі образи Олени Зеленської під час офіційних закордонних поїздок як першої леді України можна в нашому матеріалі за посиланням.

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