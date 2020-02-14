Нікітюк блиснула грудьми на пляжі: гаряче фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала яскраве фото на День закоханих. Так, вона позувала в купальнику та з келихом в руках.

Знімок Никитюк опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Вип'ємо за любов?", - підписала фото ведуча.

"Пишаюся, що у нас в Україні є такі дівчата", "Ти класна, прикольна", "Леся, ти нереальна красуня", "Леся, ти чудо! Взимку і в купальнику! Вип'ємо за любов", "Люблю тебе", - коментують фото в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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