Незвичайна краса: п'ять найвідоміших моделей з рідкісними захворюваннями

У Мережі набирає популярність фотосесія в купальнику моделі з ламелярним іхтіозом – генетичним захворюванням, при якому шкіра покривається лусочками. Але вона є не єдиною дівчиною, яка підкорила модну індустрію і володіє дуже незвичайною зовнішністю.
OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити топ-5 популярних моделей, які хворіють рідкісними генетичними захворюваннями.
Вінні Харлоу
Модель стала відомою після участі в 21 сезоні шоу "Топ-модель по-американськи". У Вінні з дитинства було діагностовано хронічний стан шкіри - вітіліго. Воно характеризується депігментацією окремих її ділянок.
Джилліан Меркадо
Джилліан 29 років і вона прикута до інвалідного візка. З самого дитинства дівчина страждає м'язовою недостатністю. Однак вона fashion-блогер і модель бренду Diesel.
Thank you @instagram & @hispanicheritage foundation for awarding me the #MiVos #MyVoice award (the first of its kind!). As a Latinx with family from Dominican Republic 🇩🇴 it was such truly such an honor ! Also THANK YOU @Tytryone for styling me on this magical night✨dress by @elieyoussef_couture # hha31 - image description: red carpet photo. I was awarded the #mivos award so I wore a beautiful long pink dress with tiny flowers embroidered everywhere .
Діандра Форрест
Діандра Форрест - афроамериканська модель-альбінос, з натуральними світлим волоссям і молочно-білою шкірою.
Моффі Модело
Модело стала знаменитою, з'явившись на обкладинці журналу "POP". З дитинства дівчина страждає досить сильним косоокістю.
Мелані Гайдос
У Мелані Гайдос складне і рідкісне генетичне захворювання – ектодермальна дисплазія – у важкій формі, воно впливає на розвиток шкіри, кісток і волосся.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.
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