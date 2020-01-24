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24 січня • оновлено в 03:30
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Незвичайна краса: п'ять найвідоміших моделей з рідкісними захворюваннями

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У Мережі набирає популярність фотосесія в купальнику моделі з ламелярним іхтіозом – генетичним захворюванням, при якому шкіра покривається лусочками. Але вона є не єдиною дівчиною, яка підкорила модну індустрію і володіє дуже незвичайною зовнішністю.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити топ-5 популярних моделей, які хворіють рідкісними генетичними захворюваннями.

Незвичайна краса: п'ять найвідоміших моделей з рідкісними захворюваннями
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Вінні Харлоу

Модель стала відомою після участі в 21 сезоні шоу "Топ-модель по-американськи". У Вінні з дитинства було діагностовано хронічний стан шкіри - вітіліго. Воно характеризується депігментацією окремих її ділянок.

Незвичайна краса: п'ять найвідоміших моделей з рідкісними захворюваннями

Джилліан Меркадо

Джилліан 29 років і вона прикута до інвалідного візка. З самого дитинства дівчина страждає м'язовою недостатністю. Однак вона fashion-блогер і модель бренду Diesel.

Незвичайна краса: п'ять найвідоміших моделей з рідкісними захворюваннями

Thank you @instagram & @hispanicheritage foundation for awarding me the #MiVos #MyVoice award (the first of its kind!). As a Latinx with family from Dominican Republic 🇩🇴 it was such truly such an honor ! Also THANK YOU @Tytryone for styling me on this magical night✨dress by @elieyoussef_couture # hha31 - image description: red carpet photo. I was awarded the #mivos award so I wore a beautiful long pink dress with tiny flowers embroidered everywhere .

Публікація від Jillian Mercado (@jillianmercado)

Діандра Форрест

Діандра Форрест - афроамериканська модель-альбінос, з натуральними світлим волоссям і молочно-білою шкірою.

Незвичайна краса: п'ять найвідоміших моделей з рідкісними захворюваннями

Aliétte SS2020 🌱

Публікація від Diandra Forrest (@diandraforrest)

Моффі Модело

Модело стала знаменитою, з'явившись на обкладинці журналу "POP". З дитинства дівчина страждає досить сильним косоокістю.

Незвичайна краса: п'ять найвідоміших моделей з рідкісними захворюваннями

New Exit Chanel special by Ben

Публікація від Moffy (@moffygathornehardy)

Мелані Гайдос

У Мелані Гайдос складне і рідкісне генетичне захворювання – ектодермальна дисплазія – у важкій формі, воно впливає на розвиток шкіри, кісток і волосся.

Незвичайна краса: п'ять найвідоміших моделей з рідкісними захворюваннями

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

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Автор
Марія Дідик
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