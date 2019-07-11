"Неймовірна!" Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим кадром.

Зірка позувала у відвертій сукні на березі моря, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники масово почали висловлювати своє захоплення Кароль. Деякі навіть написали, що гарний ранок починається не з чашки кави, а з фото Тіни.

Тіна Кароль на пляжі instagram / tina_karol

"Фотка класна", "Ранок починається не з кави, самий добрий ранок та той, що заряджає енергією, починається з фото Тіни", "Принцеса", "Чому така гарна", "Така щаслива і гарна", "Лучик сонця", "Неймовірна красуня", – захопилися фоловерів.

До слова, з моменту публікації цього знімка кількість підписників різко збільшилася. Шанувальники чекали, коли за аккаунтом Кароль почнуть стежити мільйон осіб. що в кінцевому підсумку й сталося.

instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала мережу пляжним знімком, на якому позувала в коротеньких шортах і міні-топі, продемонструвавши шикарну фігуру.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.