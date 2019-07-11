Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

"Неймовірна!" Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром

1.7т Читати матеріал російською

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим кадром.

Зірка позувала у відвертій сукні на березі моря, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники масово почали висловлювати своє захоплення Кароль. Деякі навіть написали, що гарний ранок починається не з чашки кави, а з фото Тіни.

Новини
"Звела з розуму": Чехова оголила пишні форми та завела мережу
Тіна Кароль на пляжі

Тіна Кароль на пляжі

instagram / tina_karol

"Фотка класна", "Ранок починається не з кави, самий добрий ранок та той, що заряджає енергією, починається з фото Тіни", "Принцеса", "Чому така гарна", "Така щаслива і гарна", "Лучик сонця", "Неймовірна красуня", – захопилися фоловерів.

До слова, з моменту публікації цього знімка кількість підписників різко збільшилася. Шанувальники чекали, коли за аккаунтом Кароль почнуть стежити мільйон осіб. що в кінцевому підсумку й сталося.

"Неймовірна!" Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром
"Неймовірна!" Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром
"Неймовірна!" Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром
"Неймовірна!" Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром
"Неймовірна!" Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром
"Неймовірна!" Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром

instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала мережу пляжним знімком, на якому позувала в коротеньких шортах і міні-топі, продемонструвавши шикарну фігуру.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
Краса шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel