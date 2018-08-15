"Не міняються тільки дурні": як виглядати елегантно в будь-якому віці

Добре виглядати - доля не тільки молодих і гарячих, стильно й елегантно можна виглядати і в більш зрілому віці.

Проблема українок полягає у сприйнятті себе виключно як людини, у якої вже все позаду, а єдина функція жінки - бути матір'ю і бабусею, після певної дати в паспорті. Про це написала дизайнер Вікторія Гресь у своєму блозі на OBOZREVATEL .

Зрілі жінки, звичайно, теж помітили моду на зручність, але через недбале ставлення до стилю, це перетворилося не в більш розслаблені силуети, а в карикатурні образи жінок в лосинах і трикотажні кофтинки, незважаючи на фігуру.

"На мій погляд - не змінюються тільки дурні! Так, кросівки і кеди в тренді, але одна справа тоненька дівчинка в шовковому тренчі і потворних, але модних Balenciaga, а інша - тітка в кросівках і спідниці-олівець, яка не звертає уваги на те, у що одягнена і яка стрижка в неї на голові", - стверджує дизайнер.

З віком будь-яка жінка повинна приділяти зовнішнім виглядом не менше, а то й більше часу.

"На моє глибоке переконання, що з віком потреба в новому і якісному одязі набагато вища, ніж в юності, і це одне з тих задоволень, яке потрібно собі дарувати", - підсумувала Вікторія Гресь.

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