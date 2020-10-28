Названо найпоширеніші звички, які шкодять волоссю

Для кожного типу потрібен індивідуальний догляд, але крім цього, існує низка звичок, які шкодять будь-якому волоссю, зокрема йдеться про неправильне миття і розчісування.

Цікаво, що багато власниць довгої шевелюри навіть не здогадуються, що "нешкідливими" процедурами завдають шкоди. Від чого варто відмовитися заради красивого і здорового волосся – пише Рамблер.

Сон із вологим волоссям

Часом вранці зовсім немає часу на миття голови, вихід – помити її на ніч. Після приємного душа хочеться швидше лягти в ліжко і заснути. Але спати з мокрими або вологим волоссям звичка не найкраща, тому що волосся слабке, воно плутається, його складно розчісувати й укладати зранку. Перед сном завжди сушіть волосся феном на холодному режимі. Варто пам'ятати про те, що розчісування вологого волосся також завдає йому шкоди.

Тугі зачіски

Туго заплетені коси або тугий хвіст виглядають ефектно і красиво. Але через тугі зачіски створюється великий тиск на волосяні фолікули. Це може стати причиною ламкості й випадання волосся. Через руйнування волосяних фолікул, може виникнути алопеція. Щоб такого не сталося, намагайтеся давати волоссю відпочинок від зачісок.

Велика кількість шампуню

Часта помилка жінок – чим більше шампуню, тим краще. Наносячи багато шампуню на волосся, ви не робите його чистішим, навіть навпаки. Від того, що шампуню занадто багато, він не вимивається з голови повністю, що призводить до подразнення шкіри, втрати обсягу й брудного вигляду волосся. Не варто забувати про те, що шампунь призначений тільки для коренів, у разі нанесення на кінчики, вони стають сухими і січуться.

Рясне розчісування

Для того, щоб волосся виглядало добре протягом дня, потрібно постійно його поправляти. Однак не варто цим зловживати. Часте розчісування шкодить волоссю, робить його ламким і прилизаним. Від багаторазового використання гребінця страждає також епідерміс голови, він травмується і з'являються мікроподряпини, через які можуть проникнути бактерії. Трихологи рекомендують розчісувати волосся 2-3 рази на день. Виняток – надмірне сплутування від зовнішніх впливів.

Тертя волосся рушником

Часто у фільмах ми бачимо, як дівчина тре рушником волосся після душу. Якщо ви робите таке саме – пора забути цю звичку. Така "сушка" сильно шкодить волоссю. Мокре волосся легко травмується від тертя і скручування. Краще надіти рушник як тюрбан на 5 хвилин, за цей час зайва волога вбереться, і волосся залишиться неушкодженим.

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