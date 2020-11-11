Названо головні помилки в догляді за фарбованим світлим волоссям

Багатьом дівчатам дуже складно "подружитися" з примхливим відтінком – холодним блондом. Стали відомі головні помилки, які можна допустити в догляді за таким кольором.

Адже якщо не доглядати за ним, то вся краса швидко зійде нанівець, а волосся стане жорсткішим і неслухняним, пише "Рамблер".

Багато жінок, які спробували кератинове випрямлення, зарікаються ніколи не зв'язуватися з цією процедурою, однак не варто плутати процедуру з корисним компонентом. Для блондинистого волосся кератин важливий як повітря, так як при освітленні волосся серйозно страждає, а тому важливо поступово відновлювати його за допомогою засобів з вмістом кератину. Не ігноруйте!

Звичайно, живлення необхідне, і все ж занадто концентровані засоби можуть привести до зворотного результату – замість розсипчастого волосся ви отримаєте склеєне та ламке. Це як раз той випадок, коли на самому початку використання ми в захваті від маски або бальзаму, але з часом вони перестають працювати, як нам здається, і ми закидаємо догляд. В результаті волосся стає жорстким. Рішенням стає правильно підібраний догляд з урахуванням вашого типу волосся – отримайте консультацію свого майстра в салоні.

Так-так, регулярні відвідування майстра – важливий момент, якщо ви вирішили освітлити волосся. Вся справа в тому, що сильно освітлене волосся швидше іншого сушиться на кінчиках, січеться і, в цілому, волосся виглядає неохайно, якщо ви відвідуєте майстра максимум раз на півроку. Світле волосся вимагає зустрічей зі стилістом як мінімум раз в три місяці, коли кінчики вже не можуть терпіти. Так, доведеться позбутися деякої довжини, але по-іншому просто не вийде підтримувати блонд в прекрасному стані.

Як і кератин, силікон допомагає склеїти лусочки, таким чином позбавляючи вас від смішного пухнастостого та жорсткостого волосся. Майже кожен день волосся піддається термічній обробці, що вкрай неприємно для світлого волосся, а тому "незмивашки" з силіконом повинні оселитися у вашому доглядовому арсеналі для краси світлого волосся.

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