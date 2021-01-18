Названо головні антитренди в макіяжі 2021 року

Тренди – річ мінлива. Те, що було в моді кілька місяців назад, може в одну мить стати б`юті-помилкою. І це стосується не тільки одягу, але й прийомів в макіяжі.

У 2021 році потрібно відмовитися від темних та широких брів й агресивного контурінга. Докладніше про головні антитренди в б`юті-образі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Густі та графічні брови як у моделі Кари Делевінь вже не в моді. В тренді природність – ваші власні брови та їхня максимальна ширина, яку можна отримати за допомогою тривалої укладки. Зазначимо, що не потрібно малювати брови однією суцільною лінією, бажано, щоб було чітко видно волоски, а відтінок не сильно відрізнявся від рідного.

У 2021 році в тренді сяюча шкіра і легкий рум'янець – модно виглядати свіжо і натурально. Звичайно, деякі прийоми на кшталт підкреслення скул можна залишити у своєму арсеналі, але повний контурінг застосовувати не варто.

Все частіше візажисти, створюючи образи для подіумів, відмовляються від туші для вій взагалі. Що вже говорити про накладні – їх використовують, тільки якщо навмисно роблять ляльковий макіяж очей. Тому у 2021 році краще відмовитися від нарощування вій.

Він часто робить образ "сухим". Тому у 2021 році актуально наносити хайлайтер, рідкі тональні засоби та помади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хустки знову повернулися в моду, і це один з найстильніших аксесуарів на голову, який освіжає будь-який образ навіть в холодну пору року.