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Названі продукти, які прискорюють старіння

Єва Романова
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Які продукти викликають старіння (фото – Рixabay)

Які продукти викликають старіння (фото – Рixabay).

Лікар-дієтолог Тамара Прунцева розповіла, які продукти прискорюють старіння організму і що слід включити в раціон, щоб продовжити свою молодість.

Шкідливими дієтолог назвала активно перероблені продукти, в яких містяться, як мінімум, п'ять добавок – барвники, ароматизатори, консерванти, згущувачі та інші. У цю категорію входять сосиски, ковбаси, магазинні котлети та інші напівфабрикати, випічка, молочні десерти, газована вода, пишуть "Аргументи і факти".

Вчені вважають, що при незбалансованому харчуванні скорочуються ділянки хромосом, відповідальні за старіння. Згідно з іншою теорією, старіння шкіри і організму відбувається через збільшення кількості вільних радикалів в клітинах. Вони утворюються в тому числі при термічній обробці вживаних продуктів.

Фастфуд негативно впливає на стан шкіри

Фастфуд негативно впливає на стан шкіри Рixabay

"Дію перероблених продуктів можуть нейтралізувати складні вуглеводи. Вони здатні зв'язувати надлишки глюкози і тим самим нормалізувати рівень цукру в крові", – розповіла Прунцева.

Дієтолог порекомендувала включити в раціон хліб, крупи, макарони з твердих сортів пшениці, а також вживати близько 400 грам фруктів і овочів на добу. Не менш важливо стежити за кількістю і якістю білка.

"Котлета з бургера, сирокопчена ковбаса або сосиски містять не стільки білок, скільки жири і різні підсилювачі смаку, тому ці продукти не заповнять нестачу білка, на відміну від риби, птиці, нежирного м'яса, сиру або яєць", – додала лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мигдаль, картопля, помідори, йогурт – це одні з тих продуктів, які чоловіки повинні їсти щодня. Вони можуть допомогти уникнути серцево-судинних захворювань, остеопорозу і раку простати.

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