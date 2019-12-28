Головна Новини
28 грудня • оновлено в 10:08
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Напівоголена сестра Кейт Міддлтон вразила спокусливою фігурою. Фото

Читати матеріал російською

Британська світська левиця Піппа Міддлтон, молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, потрапила в об'єктив папараці під час відпочинку на острові Сен-Бартельмі.

Фотографіями Міддлтон у бікіні поділилося видання Purepeople.

Піппа Міддлтон

Піппа Міддлтон

Getty

Новини
У мережу випадково злили рідкісне фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон з дітьми

Так, на знімках Піппа з'явилася в білому купальнику в чорний горошок, який підкреслив спокусливу фігуру жінки.

Примітно, що в минулому році сестра Кейт вперше стала мамою, але, судячи з фото, Міддлтон швидко повернулася в форму.

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом

BestImage

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом

BestImage

Піппа Міддлтон

Піппа Міддлтон

BestImage

Разом з Піппою і її чоловіком на відпочинок полетіли і батьки герцогині Кембриджської, які також потрапили в об'єктив папараці. Зокрема, дивлячись на знімки, неможливо не звернути увагу на фігуру мами Кейт – 64-річна жінка перебуває в прекрасній формі.

Мама Кейт Міддлтон

Мама Кейт Міддлтон

BestImage

Піппа Міддлтон з мамою

Піппа Міддлтон з мамою

BestImage

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилося рідкісне фото Кейт Міддлтон і її чоловіка принца Вільяма з усіма трьома дітьми.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Піппа Міддлтон
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги