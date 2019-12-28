Напівоголена сестра Кейт Міддлтон вразила спокусливою фігурою. Фото

Британська світська левиця Піппа Міддлтон, молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, потрапила в об'єктив папараці під час відпочинку на острові Сен-Бартельмі.

Фотографіями Міддлтон у бікіні поділилося видання Purepeople.

Піппа Міддлтон Getty

Новини У мережу випадково злили рідкісне фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон з дітьми

Так, на знімках Піппа з'явилася в білому купальнику в чорний горошок, який підкреслив спокусливу фігуру жінки.

Примітно, що в минулому році сестра Кейт вперше стала мамою, але, судячи з фото, Міддлтон швидко повернулася в форму.

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом BestImage

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом BestImage

Піппа Міддлтон BestImage

Разом з Піппою і її чоловіком на відпочинок полетіли і батьки герцогині Кембриджської, які також потрапили в об'єктив папараці. Зокрема, дивлячись на знімки, неможливо не звернути увагу на фігуру мами Кейт – 64-річна жінка перебуває в прекрасній формі.

Мама Кейт Міддлтон BestImage

Піппа Міддлтон з мамою BestImage

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилося рідкісне фото Кейт Міддлтон і її чоловіка принца Вільяма з усіма трьома дітьми.

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