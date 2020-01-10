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10 січня • оновлено в 10:35
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Найкрасивіша жінка в світі повністю оголила ідеальне тіло: пікантні фото

5.8т
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Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, засвітила розкішну фігуру на новому фото.

Гарячим знімком модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Новини
Найкрасивіша жінка без макіяжу: топ найнесподіваніших фото Белли Хадід

На чорно-білій фотографії зірка зображена повністю голою, прикривши інтимні частини тіла джинсовою курткою.

Шанувальники не змогли пройти повз ефектний кадр. У коментарях фанати засипали Хадід компліментами, назвавши модель ідеальною дівчиною.

Найкрасивіша жінка в світі повністю оголила ідеальне тіло: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі повністю оголила ідеальне тіло: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі повністю оголила ідеальне тіло: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі повністю оголила ідеальне тіло: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі повністю оголила ідеальне тіло: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі повністю оголила ідеальне тіло: пікантні фото

Примітно, що на своїй сторінці в соцмережі Белла досить часто останнім часом радує шанувальників відвертими фотографіями, на яких позує в сміливих нарядах або сексуальних купальниках.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadidInstagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Белла Хадід
Місце
США
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5
Коментарі
29
20
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
4
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!!! Alexx
!!! Alexx
ппц, да в нас в Україні гарніші в рази
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Петров Сергей
Петров Сергей
!!! Alexx, а еще говорят, что она сало не ест...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Самая красивая в мире женщина" делала ринопластику. Перешитое лицо не может быть самым красивым в мире
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0
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Pollak John
Pollak John
это кто вам сказал что она самая красивая ? )) Рекламируете ?))
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