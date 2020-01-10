Найкрасивіша жінка в світі повністю оголила ідеальне тіло: пікантні фото

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, засвітила розкішну фігуру на новому фото.

Гарячим знімком модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

На чорно-білій фотографії зірка зображена повністю голою, прикривши інтимні частини тіла джинсовою курткою.

Шанувальники не змогли пройти повз ефектний кадр. У коментарях фанати засипали Хадід компліментами, назвавши модель ідеальною дівчиною.

Примітно, що на своїй сторінці в соцмережі Белла досить часто останнім часом радує шанувальників відвертими фотографіями, на яких позує в сміливих нарядах або сексуальних купальниках.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadidInstagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Белла Хадід поділилася яскравим фото, на якому вона позувала з оголеними грудьми.

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