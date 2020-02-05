Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, знову порадувала шанувальників спокусливими фото в купальнику.

Відповідні знімки були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Так, на пікантних фотографіях 23-річна Хадід сфотографована в спокусливому крихітному купальнику з леопардовим принтом, який вигідно підкреслив сексуальну фігуру Белли.

Белла Хадід в купальнику Instagram @bellahadid

Белла Хадід в купальнику Instagram @bellahadid

Белла Хадід в купальнику Instagram @bellahadid

Примітно, що шанувальники моделі не змогли пройти повз ефектні кадри, і засипали знаменитість компліментами.

"Ти виглядаєш дуже добре", "Така прекрасна", "Ангел", "Виглядаєш ідеально", "Дуже гаряче", – писали в коментарях користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Белла Хадід стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier. На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі.

Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.

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