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7 лютого • оновлено в 09:10
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Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото

26т
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Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, знову порадувала шанувальників спокусливими фото в купальнику.

Відповідні знімки були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

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Так, на пікантних фотографіях 23-річна Хадід сфотографована в спокусливому крихітному купальнику з леопардовим принтом, який вигідно підкреслив сексуальну фігуру Белли.

Белла Хадід в купальнику

Белла Хадід в купальнику

Instagram @bellahadid

Белла Хадід в купальнику

Белла Хадід в купальнику

Instagram @bellahadid

Белла Хадід в купальнику

Белла Хадід в купальнику

Instagram @bellahadid

Примітно, що шанувальники моделі не змогли пройти повз ефектні кадри, і засипали знаменитість компліментами.

"Ти виглядаєш дуже добре", "Така прекрасна", "Ангел", "Виглядаєш ідеально", "Дуже гаряче",писали в коментарях користувачі.

Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото
Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Белла Хадід стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier. На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі.

Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Белла Хадід
Місце
США
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Коментарі
49
16
Смішно
9
Цікаво
4
Сумно
12
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
каких по красоте как она полно в метро и в маршрутках.так что девчата,вы самые красивые в мире
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
У нас такие это обычные серые мыши а у них самая красивая)))))))))))
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Jorgen Gustav
Jorgen Gustav
У меня жена в миллион раз красивее, что в купальнике что без. А ей 48...
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