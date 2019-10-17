Мокра солістка KAZKA розбурхала мережу гарячими фото без одягу

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька вкотре довела, що любить своє тіло, порадувавши шанувальників новою порцією гарячих кадрів.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки з вуличного басейну, в який вона поринула у відвертому купальнику з оголеними сідницями.

"Ми зробили ці фото вчора, у Києві. Обожнюю таку осінь. А сьогодні ми дописали останній трек з альбому NIRVANA", – порадувала Зарицька звісткою.

Зарицька в купальнику залізла в басейні instagram / kazka.band

Шанувальники були в захваті від свіжих кадрів солістки KAZKA, але деякі були здивовані, що в Києві було настільки тепло для купання на вулиці.

"Красуня", "Це так тепло було", "Ви мій кумир", "Яка ж ти яскрава, гарнюня, цей колір тобі личить", "Красуня просто", – розбурхалися фоловери.

Зарицька блиснула сідницями в басейні instagram / kazka.band

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів через свою зовнішність, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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