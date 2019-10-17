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17 жовтня • оновлено в 08:25
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/ Краса

Мокра солістка KAZKA розбурхала мережу гарячими фото без одягу

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Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька вкотре довела, що любить своє тіло, порадувавши шанувальників новою порцією гарячих кадрів.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки з вуличного басейну, в який вона поринула у відвертому купальнику з оголеними сідницями.

"Ми зробили ці фото вчора, у Києві. Обожнюю таку осінь. А сьогодні ми дописали останній трек з альбому NIRVANA", – порадувала Зарицька звісткою.

Зарицька в купальнику залізла в басейні

Зарицька в купальнику залізла в басейні

instagram / kazka.band

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Шанувальники були в захваті від свіжих кадрів солістки KAZKA, але деякі були здивовані, що в Києві було настільки тепло для купання на вулиці.

"Красуня", "Це так тепло було", "Ви мій кумир", "Яка ж ти яскрава, гарнюня, цей колір тобі личить", "Красуня просто", – розбурхалися фоловери.

Зарицька блиснула сідницями в басейні

Зарицька блиснула сідницями в басейні

instagram / kazka.band

Мокра солістка KAZKA розбурхала мережу гарячими фото без одягу
Мокра солістка KAZKA розбурхала мережу гарячими фото без одягу
Мокра солістка KAZKA розбурхала мережу гарячими фото без одягу

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів через свою зовнішність, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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Особи
Саша Зарицька KAZKA
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес Краса
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ну и пердачело у неё, наверное бассейн из краёв вышел...
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