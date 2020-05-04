Модні правила, яких необхідно дотримуватися: названий топ-7

Новий сезон диктує свої модні правила. Так, в 2020 році на піку популярності знову будуть міні і прозорі блузи, а також маскулінні брючні костюми і верхній одяг з кольорової шкіри.

7 нових модних правил, яких дотримуються найстильніші дівчата в світі фешн публікує Cosmopolitan.

Шкіра – це не вульгарно

Шкіра перестала асоціюватися у нас тільки з плащами в стилі "Матриці" і легінсами. У 2020-му робиться ставка на ідеально скроєні плаття з кольорової шкіри, міні-спідниці, штани та стильні сорочки.

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Жакет можна носити замість сукні

Цієї весни сміливо робіть ставку на оверсайз-жакет а-ля з чоловічого плеча або приталений подовжений піджак і носіть його, як сукню.

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Верхній одяг не повинен бути нудним

Вибирайте замість чорної шкірянки яскраво-жовту дуту куртку, плащ кольору карамелі або такий повітряний тренч, декорований рожевим тюлем від Simone Rocha, як у Алекси Чанг.

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Бежевий – новий чорний

Цей колір офіційно найпопулярніший протягом усього 2019 і точно не здає позицій в 2020. Такий спокійний і базовий відтінок відмінно поєднується з чимось завгодно.

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Стильний жакет може врятувати будь-який образ

У цьому модному сезоні жодна дівчина не може обійтися без стильного, ідеально скроєного жакета. Він миттєво перетворить будь-який лук в елегантний і додасть стилю.

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Яскраві і несподівані поєднання відтінків – найкращі

У цьому модному сезоні гості Тижнів мод дивують несподіваними барвами у своїх луках: трендовий неон може так відмінно доповнювати беж, а кислотно-зелений гармонійно поєднуватися з яскраво-синім.

cosmo.com.ua

Білі штани так само універсальні, як і джинси

Бежевий – новий чорний, а широкі світлі брюки – це нові джинси. Вони підходять і для casual, і для ділових образів, поєднуються з чим завгодно і в них комфортно.

cosmo.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали головні кольори літа 2020, які будуть носити всі модниці в наступному сезоні.

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