Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Якщо ви маєте намір поекспериментувати зі своєю зачіскою, то чубчик – це те, що вам необхідно.
Про те, які види чубчика будуть наймодніші у 2020 році – розповість OBOZREVATEL.
Чубчик на дві сторони
Улюблений варіант чубчика зірок та красунь усього світу став ультрамодним у 2020 році. Зазначимо, що він додасть обличчю особливої витонченості та водночас зробить образ модним та стильним.
Фото: volosomanjaki.com
Фото: volosomanjaki.com
Короткий чубчик
Це один з найбільш екстравагантних та сміливих типів чубчика для модниць на 2020 рік. Зазначимо, що короткий чубчик відмінно підійде стрижкам середньої довжини та каре.
Фото: ledysoveti.ru
Фото: beauty.ua
Косий чубчик
Такий чубчик просто створений для густого волосся. Він додасть об`єму та створить ніжний і чарівний образ. До того ж, його зручно укладати за допомогою стайлера.
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Довгий чубчик
Ще один тренд 2020 року – довгий чубчик. Він відмінно підійде дівчатам з середнім та довгим волоссям. А також додасть образу жіночності та допоможе пом'якшити занадто незграбні риси обличчя.
Фото: hair-moda.com
Фото: ledysoveti.ru
Рваний чубчик
Підкреслити стрижку боб та додати яскравий акцент нудній зачісці допоможе рваний чубчик. Він може бути коротким, довгим, косим або з проділом посередині – вирішувати тільки вам.
Фото: y-jenchina.ru
Фото: y-jenchina.ru
Раніше OBOZREVATEL зробив добірку з найстильніших коротких стрижок на 2020 рік.
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