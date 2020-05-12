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12 травня • оновлено в 15:38
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Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

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Якщо ви маєте намір поекспериментувати зі своєю зачіскою, то чубчик – це те, що вам необхідно.

Про те, які види чубчика будуть наймодніші у 2020 році – розповість OBOZREVATEL.

Чубчик на дві сторони

Улюблений варіант чубчика зірок та красунь усього світу став ультрамодним у 2020 році. Зазначимо, що він додасть обличчю особливої витонченості та водночас зробить образ модним та стильним.

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: volosomanjaki.com

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: volosomanjaki.com

Короткий чубчик

Це один з найбільш екстравагантних та сміливих типів чубчика для модниць на 2020 рік. Зазначимо, що короткий чубчик відмінно підійде стрижкам середньої довжини та каре.

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: ledysoveti.ru

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: beauty.ua

Косий чубчик

Такий чубчик просто створений для густого волосся. Він додасть об`єму та створить ніжний і чарівний образ. До того ж, його зручно укладати за допомогою стайлера.

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: avrorra.com

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: avrorra.com

Довгий чубчик

Ще один тренд 2020 року – довгий чубчик. Він відмінно підійде дівчатам з середнім та довгим волоссям. А також додасть образу жіночності та допоможе пом'якшити занадто незграбні риси обличчя.

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: hair-moda.com

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: ledysoveti.ru

Рваний чубчик

Підкреслити стрижку боб та додати яскравий акцент нудній зачісці допоможе рваний чубчик. Він може бути коротким, довгим, косим або з проділом посередині – вирішувати тільки вам.

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: y-jenchina.ru

Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів

Фото: y-jenchina.ru

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку з найстильніших коротких стрижок на 2020 рік.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Краса
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