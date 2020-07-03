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Модель вразила целюлітом на фото і розповіла, як приховувати недоліки на тілі

Єва Романова
Краса
1,2 т.
Данаї Мерсер показала, як приховувати недоліки на тілі для фото (Insider)

Данаї Мерсер показала, як приховувати недоліки на тілі для фото (Insider). Данаї Мерсер показала, як приховувати недоліки на тілі для фото

Американська журналістка, модель і блогерка Данаї Мерсер вразила мережу знімком без ретуші, де показала своє справжнє тіло – з целюлітом, розтяжками на шкірі і нерівностями.

На особистій сторінці в Instagram жінка наочно продемонструвала, що прості фільтри і правильний ракурс допоможуть приховати практично будь-які вади фігури для фото. Вона також поділилася найефективнішими лайфхаками.

Так, блогершу сфотографували на пляжі в червоному купальнику для колажу. На кадрі зліва вона вигинає спину і розправляє плечі, що дозволяє їй приховати жирові складки на животі. На сусідньому знімку дівчина згинається і розслабляє м'язи живота, показуючи нерівності шкіри і целюліт на стегнах.

Як приховати целюліт на фото

Як приховати целюліт на фото Instagram Данаї Мерсер

За словами знаменитості, протягом багатьох років вона не могла сидіти спокійно в компанії інших людей, оскільки боялася, що хтось помітить недоліки її фігури.

Мерсер також розповіла, що раніше, знімаючись на пляжі, вона користувалася кількома прийомами: тримала коліна разом, напружувала м'язи пресу, а також робила невелику ямку в піску і сідала в неї, візуально зменшуючи розмір сідниць.

Як приховати целюліт на фото

Як приховати целюліт на фото Instagram Данаї Мерсер

Данаї пояснила, що при постановці кадру важливо враховувати освітлення і тіні. Як доказ блогерша розмістила колаж з двох знімків, на яких сфотографувалася в бікіні. На одному з них через сонячне світло виразно видно целюліт.

Як приховати целюліт на фото

Як приховати целюліт на фото Instagram Данаї Мерсер

У своїй публікації модель закликала шанувальників не соромитися свого тіла, адже володіючи кількома хитрощами завжди можна візуально його вдосконалити. Данаї також підкреслила, що своє тіло потрібно любити таким, яким воно є зараз, але при цьому не припиняти старання його змінити за допомогою спорту і корисного харчування.

Як приховати целюліт на фото

Як приховати целюліт на фото Instagram Данаї Мерсер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома американська актриса і модель Шерон Стоун показала на фото, як виглядала в молодості. Фанати не повірили, що на фото зображена голлівудська зірка.

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