Модель вразила целюлітом на фото і розповіла, як приховувати недоліки на тілі

Данаї Мерсер показала, як приховувати недоліки на тілі для фото (Insider). Данаї Мерсер показала, як приховувати недоліки на тілі для фото

Американська журналістка, модель і блогерка Данаї Мерсер вразила мережу знімком без ретуші, де показала своє справжнє тіло – з целюлітом, розтяжками на шкірі і нерівностями.

На особистій сторінці в Instagram жінка наочно продемонструвала, що прості фільтри і правильний ракурс допоможуть приховати практично будь-які вади фігури для фото. Вона також поділилася найефективнішими лайфхаками.

Так, блогершу сфотографували на пляжі в червоному купальнику для колажу. На кадрі зліва вона вигинає спину і розправляє плечі, що дозволяє їй приховати жирові складки на животі. На сусідньому знімку дівчина згинається і розслабляє м'язи живота, показуючи нерівності шкіри і целюліт на стегнах.

Як приховати целюліт на фото Instagram Данаї Мерсер

За словами знаменитості, протягом багатьох років вона не могла сидіти спокійно в компанії інших людей, оскільки боялася, що хтось помітить недоліки її фігури.

Мерсер також розповіла, що раніше, знімаючись на пляжі, вона користувалася кількома прийомами: тримала коліна разом, напружувала м'язи пресу, а також робила невелику ямку в піску і сідала в неї, візуально зменшуючи розмір сідниць.

Як приховати целюліт на фото Instagram Данаї Мерсер

Данаї пояснила, що при постановці кадру важливо враховувати освітлення і тіні. Як доказ блогерша розмістила колаж з двох знімків, на яких сфотографувалася в бікіні. На одному з них через сонячне світло виразно видно целюліт.

Як приховати целюліт на фото Instagram Данаї Мерсер

У своїй публікації модель закликала шанувальників не соромитися свого тіла, адже володіючи кількома хитрощами завжди можна візуально його вдосконалити. Данаї також підкреслила, що своє тіло потрібно любити таким, яким воно є зараз, але при цьому не припиняти старання його змінити за допомогою спорту і корисного харчування.

Як приховати целюліт на фото Instagram Данаї Мерсер

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