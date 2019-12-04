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4 грудня • оновлено в 13:43
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"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

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8 грудня 2019 року в США відбудеться 68-й конкурс краси "Міс Всесвіт – 2019". У ньому візьмуть участь 79 красунь з усіх континентів.

Про те, хто представить Україну на конкурсі й хто вважається його фаворитками, розповідає OBOZREVATEL.

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Коли "Міс Всесвіт – 2019?"

68-й міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт" відбудеться 8 грудня в залі кіностудії Tyler Perry Studios в Атланті, штат Джорджія, США. Початок о другій годині ночі за Києвом.

Анастасія суботу

Анастасія суботу

fakty.ua

Хто поїхав на "Міс Всесвіт – 2019" від України?

У конкурсі візьмуть участь 79 красунь з усіх континентів. Серед них – і 26-річна жителька Запоріжжя, модель Анастасія Субота, що стала переможницею національного конкурсу "Міс Україна Всесвіт – 2019".

Анастасія Субота

Анастасія Субота

@awwsaturday

Анастасія Субота

Анастасія Субота

@awwsaturday

Анастасія Субота

Анастасія Субота

@awwsaturday

Фаворитки конкурсу "Міс Всесвіт – 2019"

Ведучий конкурсу Стів Гарві

Ведучий конкурсу Стів Гарві

Philippine News Agency

Букмекери вже називають основних фавориток "Міс Всесвіт":

1. Міс Таїланд, Павінсуда Друін

"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/paweensuda

2. Міс Філіппіни, Газін Ганадос

"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/gazinii

3. Міс Бразилія, Жулія Орта

"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/juliahorta

4. Міс Венесуела, Талія Олвін

"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/thaliaolvino

5. Міс Пуерто-Рико, Медісон Андерсон

"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/madisonandersonberrios

6. Міс США, Чеслі Кріст

"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/chesliekryst

7. Міс ПАР, Зозібіні Тунці

"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/zozitunzi

8. Міс Португалія, Сільвія Сільва

"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/sylvie.dacostasilva

9. Міс Ірландія, Фьоньюла О'Райллі

"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/figoreilly

Як відомо, цьогоріч переможниці "Міс Всесвіт" буде вручена нова корона, виготовлена швейцарською компанією Mouawad.

Де дивитися "Міс Всесвіт – 2019" онлайн?

Транслювати конкурс будуть телеканали Fox і Telemundo. Його можна буде подивитися онлайн на сайті одного з телеканалів.

Раніше OBOZREVATEL публікував найгарячіші фото переможниці "Міс Україна Всесвіт – 2019" Анастасії Суботи.

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Автор
Аліна Мельник
Особа
Анастасія Субота
Теги
Краса модель
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