"Міс Всесвіт-2019": коли конкурс і хто поїхав від України

8 грудня 2019 року в США відбудеться 68-й конкурс краси "Міс Всесвіт – 2019". У ньому візьмуть участь 79 красунь з усіх континентів.
Про те, хто представить Україну на конкурсі й хто вважається його фаворитками, розповідає OBOZREVATEL.
Коли "Міс Всесвіт – 2019?"
68-й міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт" відбудеться 8 грудня в залі кіностудії Tyler Perry Studios в Атланті, штат Джорджія, США. Початок о другій годині ночі за Києвом.
Анастасія суботу
fakty.ua
Хто поїхав на "Міс Всесвіт – 2019" від України?
У конкурсі візьмуть участь 79 красунь з усіх континентів. Серед них – і 26-річна жителька Запоріжжя, модель Анастасія Субота, що стала переможницею національного конкурсу "Міс Україна Всесвіт – 2019".
Анастасія Субота
@awwsaturday
Анастасія Субота
@awwsaturday
Анастасія Субота
@awwsaturday
Фаворитки конкурсу "Міс Всесвіт – 2019"
Ведучий конкурсу Стів Гарві
Philippine News Agency
Букмекери вже називають основних фавориток "Міс Всесвіт":
1. Міс Таїланд, Павінсуда Друін
instagram.com/paweensuda
2. Міс Філіппіни, Газін Ганадос
instagram.com/gazinii
3. Міс Бразилія, Жулія Орта
instagram.com/juliahorta
4. Міс Венесуела, Талія Олвін
instagram.com/thaliaolvino
5. Міс Пуерто-Рико, Медісон Андерсон
instagram.com/madisonandersonberrios
6. Міс США, Чеслі Кріст
instagram.com/chesliekryst
7. Міс ПАР, Зозібіні Тунці
instagram.com/zozitunzi
8. Міс Португалія, Сільвія Сільва
instagram.com/sylvie.dacostasilva
9. Міс Ірландія, Фьоньюла О'Райллі
instagram.com/figoreilly
Як відомо, цьогоріч переможниці "Міс Всесвіт" буде вручена нова корона, виготовлена швейцарською компанією Mouawad.
Де дивитися "Міс Всесвіт – 2019" онлайн?
Транслювати конкурс будуть телеканали Fox і Telemundo. Його можна буде подивитися онлайн на сайті одного з телеканалів.
Раніше OBOZREVATEL публікував найгарячіші фото переможниці "Міс Україна Всесвіт – 2019" Анастасії Суботи.
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