Міс Всесвіт-2019 c незвичайними волоссям потужно звернулася до жінок

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2019", представниця ПАР Зозібіні Тунзі вимовила зворушливу промову про жінок з незвичайною зовнішністю.

Так, відома модель Наомі Кемпбелл поділилася відео на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Я росла в світі, де жінки з такою зовнішністю, як у мене - з такою шкірою, з такими волоссям, - ніколи не вважалися красунями. Сьогодні настав час, коли це зміниться. Справжня краса - це більше, ніж волосся або його відсутність. Йдеться про прийняття себе - такою, яка ти є, зі своїми відмінностями та особливостями. Я сподіваюся, я змогла надихнути жінок бути собою - справжніми. Я не соромлюся себе і своєї правди, і сподіваюся, це допоможе і іншим відстоювати себе і свою правду теж", - сказала дівчина.

"I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful. I think it is time that that stops today. I want children to look at me and see my face and I want them to see their faces reflected in mine . "👸🏿 pic.twitter.com/Cqlm7YVTi1