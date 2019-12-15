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15 грудня • оновлено в 16:44
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Міс Всесвіт-2019 c незвичайними волоссям потужно звернулася до жінок

1.8т
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Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2019", представниця ПАР Зозібіні Тунзі вимовила зворушливу промову про жінок з незвичайною зовнішністю.

Так, відома модель Наомі Кемпбелл поділилася відео на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Міс Всесвіт-2019 c незвичайними волоссям потужно звернулася до жінок
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"Я росла в світі, де жінки з такою зовнішністю, як у мене - з такою шкірою, з такими волоссям, - ніколи не вважалися красунями. Сьогодні настав час, коли це зміниться. Справжня краса - це більше, ніж волосся або його відсутність. Йдеться про прийняття себе - такою, яка ти є, зі своїми відмінностями та особливостями. Я сподіваюся, я змогла надихнути жінок бути собою - справжніми. Я не соромлюся себе і своєї правди, і сподіваюся, це допоможе і іншим відстоювати себе і свою правду теж", - сказала дівчина.

Міс Всесвіт-2019 c незвичайними волоссям потужно звернулася до жінок

Як писав OBOZREVATEL, 14 грудня в Лондоні стартував фінал конкурсу краси "Міс Світу 2019", де Україну представляла 24-річна Маргарита Паша.

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Автор
Марія Дідик
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И что у нее надзвичайного????лиса мавпа что особенного то????нашли кого выбрать мавпу)))))
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