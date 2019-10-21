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21 жовтня • оновлено в 12:41
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"Крутіше за Волочкову!" "Міс Україна-2019" вразила шанувальників ефектним шпагатом

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Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша зробила шпагат в повітрі і вразила своїми здібностями шанувальників.

Фото і відео, на яких дівчина продемонструвала прекрасну фізичну форму, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

"Нарешті присвятила час собі", — написала Маргарита.

Маргарита Паша

Маргарита Паша

Фото з Instagram

Маргарита Паша зробила шпагат в повітрі

Маргарита Паша зробила шпагат в повітрі

Фото з Instagram

Новини
Ноги до стелі: Волочкова показала напівголий шпагат у лазні

Шанувальники зробили багато компліментів моделі, підкресливши, що шпагат у неї вийшов кращий, ніж у скандальній російської балерини Анастасії Волочкової.

"Крутіше за Волочкову!" "Міс Україна-2019" вразила шанувальників ефектним шпагатом
"Крутіше за Волочкову!" "Міс Україна-2019" вразила шанувальників ефектним шпагатом
"Крутіше за Волочкову!" "Міс Україна-2019" вразила шанувальників ефектним шпагатом
"Крутіше за Волочкову!" "Міс Україна-2019" вразила шанувальників ефектним шпагатом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі висловили своє невдоволення результатом конкурсу краси "Міс Україна-2019", переможницею якого стала Маргарита Паша.

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Особа
Маргарита Паша
Місце
Україна
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