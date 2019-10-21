"Крутіше за Волочкову!" "Міс Україна-2019" вразила шанувальників ефектним шпагатом

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша зробила шпагат в повітрі і вразила своїми здібностями шанувальників.

Фото і відео, на яких дівчина продемонструвала прекрасну фізичну форму, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

"Нарешті присвятила час собі", — написала Маргарита.

Маргарита Паша Фото з Instagram

Маргарита Паша зробила шпагат в повітрі Фото з Instagram

Шанувальники зробили багато компліментів моделі, підкресливши, що шпагат у неї вийшов кращий, ніж у скандальній російської балерини Анастасії Волочкової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі висловили своє невдоволення результатом конкурсу краси "Міс Україна-2019", переможницею якого стала Маргарита Паша.

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