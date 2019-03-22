"Міс Москву-2018" позбавили титулу: гарячі фото красуні

Переможницю конкурсу "Міс Москва" 2018 року вперше в історії позбавили титулу. 24-річна модель Олеся Семеренко була змушена повернути корону організаторам. За словами директора конкурсу, після перемоги дівчина не з'явилася на жодному заході, і не виконувала свої обов'язки столичної королеви краси.

OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку гарячих і відвертих знімків однієї з найкрасивіших дівчат Москви.

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

24-річна Олеся Семеренко приїхала в Москву з Краснодарського краю. За даними "Вечірньої Москви", вона вчилася в Технологічному університеті на економіста. Також захоплювалася малюванням, спортом і психологією і мріяла відкрити власну мережу кав'ярень.

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Зазначимо, що модель активно веде блог в Instagram і ділиться спокусливими кадрами з подорожей. За останні пару років вона побувала у Франції, Італії, Іспанії, Туреччині, Китаї та інших країнах.

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Раніше OBOZREVATEL публікував гарячі фото австралійської моделі і модного блогера Ньюші Сіех (Newsha Syeh), яку вигнали з Лувра через занадто відверте вбрання.

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