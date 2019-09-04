Міккі Рурк змінився до невпізнання: фанати забили на сполох

Відомий голлівудський актор і боксер Міккі Рурк змінився до невпізнання, що стурбувало шанувальників.

Він з'явився в ранковому ток-шоу Good Morning Britain, після чого потрапив у тренди в Twitter, так як користувачі почали масово обговорювати пластику, на яку він знов наважився (щоб подивитися ролик із Рурком, проскрольте до кінця сторінки).

Міккі Рурка не впізнали через пластику

Багато хто звернув увагу, що Міккі чомусь ніяк не міг зібратися і зосереджено відповідати на питання.

Міккі Рурк шокував новою пластикою Кадр з відео

"Господи Боже, що сталося з цим чудовиськом. Він був таким красивим", "Все в порядку – він не помер. І він може робити те, що йому подобається, з його обличчям" , "Я побачив, що Міккі Рурк вийшов у тренди Twitter, і подумав, що він помер. Але ні, померло його обличчя. Спочивай з миром, обличчя Міккі", "Міккі Рурк має брати участь в кампанії з боротьби з наркотиками і показуватися в школах, Господи Боже мій", "Якого біса Міккі Рурк зробив з обличчям", – відреагували шанувальники.

Шанувальники не впізнали Міккі Рурка Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рурка вже неодноразово не впізнавали через пластичні операції. У 2015 році його помітили в Беверлі-Хіллз з новою зачіскою, але увагу фанатів привернула дивна форма носа.

Через рік його знову не впізнали, при чому навіть папараці. Його помітили на вулиці з брудним волоссям і в потертих джинсах. І знову він поміняв форму носа.

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