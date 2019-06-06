Меланію Трамп запросили в Україну: що відомо

Директор конкурсу "Міс Україна" Вікторія Кіосе офіційно запросила на фінал щорічного заходу першу леді США Меланію Трамп.
Відповідне відеозвернення оприлюднено на YouTube-каналі Miss Ukraine (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
Кіосе уточнила, що це рішення може стати сюрпризом для кожної української жінки. Вона склала 6 червня лист для Меланії, яку, як приклад і еталон жіночої краси і елегантності, запросили на проект.
Запрошення
Скріншот
"Сьогодні я відправлю запрошення на фінал головного шоу країни першій леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. Ця жінка є прикладом для нас та багатьох людей. А цей візит може бути першим та історичним в рамках проекту Miss Ukraine", – підкреслила директор конкурсу.
Пропонуємо читачеві ознайомитися з останніми офіційними виходами Меланії Трамп і її елегантними нарядами.
Меланія Трамп в плащі від Dior
Instagram@melaniatrump.style
Меланія і Дональд Трамп на Garden Party
Instagram@melaniatrump.style
Меланія Трамп в Великобританії
Instagram@melaniatrump.style
Меланія в Ford's Theatre
Instagram@melaniatrump.style
Кілька варіантів суконь Меланії Трамп
Instagram@melaniatrump.style
Меланія Трамп в Токіо
Instagram@melaniatrump.style
Поїздка до Великобританії
Instagram@melaniatrump.style
Instagram@melaniatrump.style
Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня організатори конкурсу "Міс Україна-2019" оприлюднили першу десятку претенденток в цьому році. 1 серпня Національний комітет оголосить 25 учасниць, обраних з усіх дівчат.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.