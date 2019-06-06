Меланію Трамп запросили в Україну: що відомо

Директор конкурсу "Міс Україна" Вікторія Кіосе офіційно запросила на фінал щорічного заходу першу леді США Меланію Трамп.

Відповідне відеозвернення оприлюднено на YouTube-каналі Miss Ukraine (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Кіосе уточнила, що це рішення може стати сюрпризом для кожної української жінки. Вона склала 6 червня лист для Меланії, яку, як приклад і еталон жіночої краси і елегантності, запросили на проект.

Запрошення Скріншот

"Сьогодні я відправлю запрошення на фінал головного шоу країни першій леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. Ця жінка є прикладом для нас та багатьох людей. А цей візит може бути першим та історичним в рамках проекту Miss Ukraine", – підкреслила директор конкурсу.

Пропонуємо читачеві ознайомитися з останніми офіційними виходами Меланії Трамп і її елегантними нарядами.

Меланія Трамп в плащі від Dior Instagram@melaniatrump.style

Меланія і Дональд Трамп на Garden Party Instagram@melaniatrump.style

Меланія Трамп в Великобританії Instagram@melaniatrump.style

Меланія в Ford's Theatre Instagram@melaniatrump.style

Кілька варіантів суконь Меланії Трамп Instagram@melaniatrump.style

Меланія Трамп в Токіо Instagram@melaniatrump.style

Поїздка до Великобританії Instagram@melaniatrump.style

Instagram@melaniatrump.style

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня організатори конкурсу "Міс Україна-2019" оприлюднили першу десятку претенденток в цьому році. 1 серпня Національний комітет оголосить 25 учасниць, обраних з усіх дівчат.

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