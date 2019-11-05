Макіяж зима 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Сплеск кольорів і багато блиску — у зимовому сезоні яскравість макіяжу приковуватиме погляди.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, що буде актуальним у зимовому мейкапі 2019-2020. Щоб ви завжди були в тренды.

Червоні губи

Головний колір в макіяжі губ зимового сезону — класичний червоний. Його можна поєднувати з будь-яким гардеробом. Головне правило, роблячи акцент на губи, не перестаратися з макіяжем очей.

Фото: glamour.ru

Фото: glamour.ru

Фото: glamour.ru

Глітер

Блиск — один з найважливіших б'юті-трендів зими 2019-2020. Використовуйте глітер для макіяжу очей, губ і обличчя. Вибирайте тіні фіолетового, рожевого, синього або зеленого відтінку.

Фото: womans.ws

Фото: instagram/lorealmakeup

Фото: glamour.ru

Кольорові тіні

Цієї зими весь акцент на макіяжі очей і зробити його модним можна за допомогою палеток для тіней. Головне, вибираючи яскраві кольори, поєднуйте їх з мінімалістичним макіяжем.

Фото: instagram/nyxcosmetics

Фото: beauty.ua

Фото: elle.ru

Товсті стрілки

У зимовому сезоні мало намалювати класичні стрілки — потрібно малювати товсті, які додадуть виразності очам. А ще, вони доповнять будь-який макіяж, зробивши його максимально стильним.

Фото: vogue.ua

Фото: aquarelle.md

Фото: aquarelle.md

Природні брови

Цієї зими варто відмовитися від темних тіней і олівців для брів і купити прозорий гель.

Фото: diormakeup

Фото: shpilki.net

Фото: instagram/hkassel

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на зиму 2019-2020.

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