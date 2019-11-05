Макіяж зима 2019-2020: топ-5 актуальних трендів

Сплеск кольорів і багато блиску — у зимовому сезоні яскравість макіяжу приковуватиме погляди.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, що буде актуальним у зимовому мейкапі 2019-2020. Щоб ви завжди були в тренды.
Червоні губи
Головний колір в макіяжі губ зимового сезону — класичний червоний. Його можна поєднувати з будь-яким гардеробом. Головне правило, роблячи акцент на губи, не перестаратися з макіяжем очей.
Фото: glamour.ru
Фото: glamour.ru
Фото: glamour.ru
Глітер
Блиск — один з найважливіших б'юті-трендів зими 2019-2020. Використовуйте глітер для макіяжу очей, губ і обличчя. Вибирайте тіні фіолетового, рожевого, синього або зеленого відтінку.
Фото: womans.ws
Фото: instagram/lorealmakeup
Фото: glamour.ru
Кольорові тіні
Цієї зими весь акцент на макіяжі очей і зробити його модним можна за допомогою палеток для тіней. Головне, вибираючи яскраві кольори, поєднуйте їх з мінімалістичним макіяжем.
Фото: instagram/nyxcosmetics
Фото: beauty.ua
Фото: elle.ru
Товсті стрілки
У зимовому сезоні мало намалювати класичні стрілки — потрібно малювати товсті, які додадуть виразності очам. А ще, вони доповнять будь-який макіяж, зробивши його максимально стильним.
Фото: vogue.ua
Фото: aquarelle.md
Фото: aquarelle.md
Природні брови
Цієї зими варто відмовитися від темних тіней і олівців для брів і купити прозорий гель.
Фото: diormakeup
Фото: shpilki.net
Фото: instagram/hkassel
Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на зиму 2019-2020.
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