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14 вересня • оновлено в 10:01
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Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

1.3т Читати матеріал російською

Модні новинки та тренди з кожним сезоном дивують все більше і більше. Також це стосується і б'юті-тенденцій.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, що буде актуальним в осінньому макіяжі 2019.

Smoky eyes

Восени 2019 актуальним буде smoky eyes. Зазначимо, що його не обов'язково виконувати в чорно-сірій гамі. Можна вибрати більш сміливі відтінки.

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

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Яскраві тіні і глітер

Цієї осені весь акцент на модний макіяж очей. Його можна зробити яскравим за допомогою палеток для тіней, а також глітера. Вибирайте тіні фіолетового, рожевого, синього або зеленого відтінку.

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: Beauty.ua

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: Beauty.ua

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: womans.ws

Товсті стрілки

У цьому сезоні мало намалювати класичні стрілки — потрібно малювати товсті, які додадуть виразності очам. А ще, вони доповнять будь-який макіяж, зробивши його максимально стильним.

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: makeup.ru

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: ledysoveti.ru

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: fashin-woman.com

Рум'янець

Щічки, немов з морозу — ще один модний б'юті-тренд осені 2019, який плавно перейде в зимовий. Зазначимо, що ніжні рожеві рум'яна найкраще поєднувати з м'якими тонами рожевих помад.

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: pink.ua

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: Beauty.ua

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: womans.ws

Розмазані губи

Трендовий макіяж губ осені 2019 року — це злегка розмазані губи без чіткого контуру в яскравих насичених відтінках — вишневий, малиновий, бордо.

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: ledysoveti.ru

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: womans.ws

Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Фото: womans.ws

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на осінь 2019 року.

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