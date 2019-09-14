Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Модні новинки та тренди з кожним сезоном дивують все більше і більше. Також це стосується і б'юті-тенденцій.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, що буде актуальним в осінньому макіяжі 2019.
Smoky eyes
Восени 2019 актуальним буде smoky eyes. Зазначимо, що його не обов'язково виконувати в чорно-сірій гамі. Можна вибрати більш сміливі відтінки.
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Яскраві тіні і глітер
Цієї осені весь акцент на модний макіяж очей. Його можна зробити яскравим за допомогою палеток для тіней, а також глітера. Вибирайте тіні фіолетового, рожевого, синього або зеленого відтінку.
Фото: Beauty.ua
Фото: Beauty.ua
Фото: womans.ws
Товсті стрілки
У цьому сезоні мало намалювати класичні стрілки — потрібно малювати товсті, які додадуть виразності очам. А ще, вони доповнять будь-який макіяж, зробивши його максимально стильним.
Фото: makeup.ru
Фото: ledysoveti.ru
Фото: fashin-woman.com
Рум'янець
Щічки, немов з морозу — ще один модний б'юті-тренд осені 2019, який плавно перейде в зимовий. Зазначимо, що ніжні рожеві рум'яна найкраще поєднувати з м'якими тонами рожевих помад.
Фото: pink.ua
Фото: Beauty.ua
Фото: womans.ws
Розмазані губи
Трендовий макіяж губ осені 2019 року — це злегка розмазані губи без чіткого контуру в яскравих насичених відтінках — вишневий, малиновий, бордо.
Фото: ledysoveti.ru
Фото: womans.ws
Фото: womans.ws
Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на осінь 2019 року.
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