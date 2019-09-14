Макіяж осінь 2019: топ-5 актуальних трендів

Модні новинки та тренди з кожним сезоном дивують все більше і більше. Також це стосується і б'юті-тенденцій.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, що буде актуальним в осінньому макіяжі 2019.

Smoky eyes

Восени 2019 актуальним буде smoky eyes. Зазначимо, що його не обов'язково виконувати в чорно-сірій гамі. Можна вибрати більш сміливі відтінки.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Яскраві тіні і глітер

Цієї осені весь акцент на модний макіяж очей. Його можна зробити яскравим за допомогою палеток для тіней, а також глітера. Вибирайте тіні фіолетового, рожевого, синього або зеленого відтінку.

Фото: Beauty.ua

Фото: Beauty.ua

Фото: womans.ws

Товсті стрілки

У цьому сезоні мало намалювати класичні стрілки — потрібно малювати товсті, які додадуть виразності очам. А ще, вони доповнять будь-який макіяж, зробивши його максимально стильним.

Фото: makeup.ru

Фото: ledysoveti.ru

Фото: fashin-woman.com

Рум'янець

Щічки, немов з морозу — ще один модний б'юті-тренд осені 2019, який плавно перейде в зимовий. Зазначимо, що ніжні рожеві рум'яна найкраще поєднувати з м'якими тонами рожевих помад.

Фото: pink.ua

Фото: Beauty.ua

Фото: womans.ws

Розмазані губи

Трендовий макіяж губ осені 2019 року — це злегка розмазані губи без чіткого контуру в яскравих насичених відтінках — вишневий, малиновий, бордо.

Фото: ledysoveti.ru

Фото: womans.ws

Фото: womans.ws

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку прикладів трендового манікюру на осінь 2019 року.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.