Який макіяж вибрати на Новий рік 2021: найголовніші тренди

Зовсім скоро Новий рік і в це свято кожна дівчина хоче виглядати надзвичайно. Крім наряду, зачіски та аксесуарів необхідно також підібрати макіяж.

У рік Бика популярними будуть блискітки і гліттер. А головним трендом новорічного макіяжу 2021 стане акцент на очі, пише "Новий канал".

Новорічна ніч – відмінний привід для смокі-айс або гліттерних тіней. Можна також спробувати нафарбувати очі дуохромними тінями, які будуть красиво переливатися.

Стрілки можна зробити будь-якого кольору, головне – щоб вони сяяли на світлі.

За допомогою них можна створити унікальні візерунки на обличчі та тілі. Наприклад, зробити "веснянки" за допомогою зірочок або сердечок.

Це мастхев новорічного мейку. Але сяйво шкіри в макіяжі має бути делікатним, тому не варто наносити багато хайлайтера.

Якщо ви робили акцент на очі, то краще додати на губи легкий золотистий блиск. Губи можна покрити золотими блискітками або золотою рідкою помадою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Нового року 2021 залишається все менше часу – проте досить, щоб встигнути придумати стильний та яскравий образ. Так, названо варіанти модних нарядів, щоб в новорічну ніч ви відчували себе королевою.