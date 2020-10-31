Макіяж на Геловін: яскраві ідеї на вечірку. Фото

З 31 жовтня на 1 листопада по всьому світу відзначається Геловін – свято, яке асоціюється з темними і потойбічними силами.

В Україні це свято тільки набирає обертів, тому багатьох чекають тематичні вечірки, корпоративи або просто страшні тусовки з друзями.

Щоб мати страхітливий вигляд на вечірці святкування Геловіна, достатньо не тільки обзавестися костюмом, але і створити яскравий макіяж.

Вибираючи цікавий мейк-ап на Геловін, потрібно відштовхуватися не тільки від місця, де ви будете відзначати свято, але і від особистих уподобань. Якщо ж у вас обмежений час, рекомендуємо спробувати створити макіяж скелета, містичної істоти або черниці.

Цього року вибирайте макіяж на Геловін 2020: труп нареченої, моторошного клоуна, монстра або ж кіногероя з різних жанрів.

Для яскравого образу на вечірку обзаведіться різнокольоровими тінями і підводками для очей, блискітками і стразами, фарбами для макіяжу, а також аксесуарами, які можна купити в спеціальних магазинах з костюмами на Геловін.

OBOZREVATEL зібрав для вас яскраві і цікаві ідеї макіяжу на Геловін, які можна спробувати повторити в домашніх умовах. Вибирайте той, який вам більше сподобається і нехай ваша вечірка буде незабутньою.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше ми зібрали добірку найбільш вдалого оформлення будинків і вулиць на мотороше свято Геловін.