"Сон і бабусині методи": Лорак поділилася секретами краси

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, розповіла, що перший її закон краси — це сон.

Так, за словами зірки, якщо вона висипається, то і виглядає потім добре. Далі вона приймає контрастний душ і робить легкий масаж обличчя в домашніх умовах. Про це Лорак розповіла в інтерв'ю виданню Grazia.

Ані Лорак Фото: instagram/anilorak

"Перший закон краси — це сон. Якщо я висплюся, то все вже добре! Потім прийму контрастний душ, зроблю легкий масаж обличчя в домашніх умовах. Далі наношу за списком — хороший зволожувальний крем. Ще, коли відчуваю, що зовсім втомилася, можу нанести пілінг або легкий скраб на обличчя. Ну і, напевно, потім йде правильно зроблений макіяж, грамотний, який підкреслює всі твої козирі", — розповіла співачка.

Ані Лорак Фото: instagram/anilorak

Також Лорак додала, що обожнює тканинні та кремові маски для обличчя. Крім того, вона часто робить і домашні маски за бабусиним методом.

"Я, звичайно ж, дуже люблю маски для обличчя. Роблю їх регулярно в домашніх умовах: це можуть бути як тканинні маски, так кремові, які потрібно наносити товстим шаром на обличчя. Або навіть старий бабусин метод, коли ти просто нарізаєш свіжий огірок і укладаєш на обличчя — він теж працює. Взагалі, мене мама вчила, що все, що з фруктів, — можна і на обличчя. Особливо те, що клеїться — полуниця, яблуко... і я до цих порад дійсно вдаюся. Наприклад, охолоджені лимон або яблуко дійсно можуть звузити пори на шкірі обличчя і дати ліфтинг ефект", — підсумувала співачка.

Ані Лорак Фото: instagram/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак вразила шанувальників новим фото, на якому продемонструвала підтягнуту фігуру.

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