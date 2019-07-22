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Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, похвалилася літніми спільними знімками з дочкою Євангеліною.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію фотографій з відпочинку на яхті, де позувала в купальнику тілесного кольору, який було майже не помітно.

"Надсилаємо вам промені сонця. Чим займаєтеся ви сьогодні. Єва попросила встати на носочки. Намагаюся до доньки прислухатися", – підписала Лобода під знімками.

Лобода з Євангеліною

Лобода з Євангеліною

instagram / lobodaofficial

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Фотосесія співачки викликала суперечки в мережі. Багатьом дуже сподобалися знімки з дочкою. Їх називали красунями, а фігура Лободи викликала захват у шанувальників. Однак деякі розкритикували співачку.

"Який приклад доньці подаєте", "Фігурка клас", "Красуні", "Що з губами", "Знову порнуха", "На Лесю Нікітюк Ви тут схожі", – прокоментували користувачі.

Лобода вид ззаду

Лобода вид ззаду

instagram / lobodaofficial

Світлана Лобода на яхті

Світлана Лобода на яхті

instagram / lobodaofficial

Світлана Лобода в бежевому купальнику

Світлана Лобода в бежевому купальнику

instagram / lobodaofficial

Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою
Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою
Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою
Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою
Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою
Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою

Також у багатьох виникло питання, куди пропали синці на ногах, які Лобода отримала після концерту в Нижньому Новгороді.

"А де цікаво синці на ногах", "А ніжки одужали? Пройшли синці", "Що, синці пройшли вже", – запитали в мережі.

Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою
Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою
Лобода в непомітному купальнику викликала суперечки через фото з донькою

Світлана Лобода з дочкою Євангеліною

Світлана Лобода з дочкою Євангеліною

instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода зібрала стадіон в Нижньому Новгороді, чим похвалилася у своєму акаунті. Однак шанувальники запідозрили, що вона була п'яна, бо невиразно щось намагалася співати і ледве стояла на ногах.

Також співачка зізналася, що вона дуже боїться висоти, а деякі номери на її концертах побудовані саме на цьому.

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Особа
Світлана Лобода
Теги
шоу-бизнес фотосессія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну какие тут могут быть суперечки???лабуда хвойда и потаскуха рублевая!!!!таких нужно лешать гражданства Украины!!!!!
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