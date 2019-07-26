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"Лікарям немає виправдання": Міддлтон підловили на використанні ботокса

1.1т Читати матеріал російською

Герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон звинуватили в зловживанні ботоксом, на що отримали гнівну відповідь з Кенсингтонського палацу.

Глава британської клініки пластичної хірургії Мунір Сомджі опублікував в Instagram два знімки дружини принца Вільяма "до" й "після", де можна помітити разючі відмінності, передає ТСН.

"Наша Кейт любить "дитячий ботокс". Пацієнти приїжджають з усіх кінців світу, щоб пройти ці процедури. Це дійсно дуже просто. Лікарям немає виправдання за те, що залишають пацієнтів зі спущеними бровами. Зверніть увагу на зменшення кількості дрібних мімічних зморшок на лобі. Також зверніть увагу на те, як піднялися хвостики брів", – пояснив він.

"Лікарям немає виправдання": Міддлтон підловили на використанні ботокса
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У Кенсингтонському палаці з обуренням відповіли, що ніяких звернень з боку Міддлтон до пластичних хірургів не було, а повідомлення лікаря назвали "абсолютною брехнею". У зв'язку з вимогами королівської сім'ї зі сторінки видалили пост.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

instagram / kensingtonroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міддлтон відмовилася робити сімейне фото через великий страх перед вовкодавом.

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Особа
Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
Теги
пластична хірургія шоу-бизнес
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