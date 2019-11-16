Кучерява Каменських і милашка Кароль: як змінилися зірки з початку століття

З роками людям властиво змінюватися зовні, і багато українських зірки доводять, що такі зміни можуть бути на краще.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінилися наші знаменитості з 00-х років, радуючи око численних шанувальників яскравими виходами у світ.

Настя Каменських (NK)

Сьогодні NK вважається однією з найкрасивіших співачок української естради. Вона не соромиться зніматися у відвертих фотосесія, постійно провокуючи фанатів і недоброзичливців посперечатися про її зовнішність, що ще більше підігріває до неї інтерес публіки. Каменських завжди була модницею, а на початку кар'єри в дуеті "Потап і Настя" пропагувала образ R'n'B: яскраві міні, божевільні зачіски, яскравий макіяж, спортивний стиль. Таким чином, з юної та веселої дівчини вона перетворилася на розкішну жінку, і зміни багатьом здаються на краще.

Настя Каменських раніше і зараз

Олексій Потапенко (Потап)

Чоловік Насті Каменських не дуже змінив свій улюблений стиль. Він, як і раніше, вважає за краще спортивні костюми, кепки і кросівки. Проте Потап позбувся бандани, а в гардеробі з'явилися піджаки і шкірянки. До того ж, зовнішність з роками стала мужньою, особливо, коли у нього відростає борідка.

Потап раніше і зараз

Оля Полякова

Українська діва Полякова постійно вражає шанувальників неймовірно довгими ногами та запальним характером. Це не змінилося з початку століття, як і епатажні сценічні вбрання зірки. З роками вона стала жіночнішою та перетворилася на розкішну жінку.

Оля Полякова раніше і зараз

MONATIK

Хто дійсно сильно змінився до невпізнання за останні роки – Дмитро Монатік. З миловидного хлопця, який брав участь у "Фабриці зірок", він перетворився на справжнього мачо.

Монатік раніше і зараз

Тіна Кароль

Ще на самому початку свого творчого шляху, в роки, коли вона закінчувала Київське вище музичне училище ім. Глієра, Кароль виглядала зовсім дитиною. Зараз за аккаунтом співачки в соцмережах стежить тільки офіційних більше мільйона шанувальників. І не дивно, адже Тіна радує розкішними жіночними образами, від яких не хочеться відводити очей.

Тіна Кароль раніше і зараз

Раніше OBOZREVATEL на честь 25-річчя серіалу "Друзі" показав, як з роками змінилися його герої.

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