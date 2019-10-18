Красуня-депутатка "Слуги народу" з'явилася в Раді з новеньким iPhone: фото

Депутатка від фракції "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла у Верховну Раду з iPhone 11.
Фотографію опублікував "Апостроф". Політикиня тримає в руці останню модель, яку презентували тільки місяць тому в США.
Оксана Дмитрієва
РБК-Україна
Також Дмитрієва одягла стильний яскраво-помаранчевий костюм.
Оксана Дмитрієва
апостроф
Зазначимо, що зараз iPhone 11 з максимальною комплектацією можна купити в Україні за 45-50 тисяч гривень.
Купити iPhone в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
Двох народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання помітили на засіданні парламенту з елітними аксесуарами – дорогими годинниками. В об'єктив журналістів потрапили 31-річний Артем Дубнов ( "Слуга народу") і 46-річний Ігор Палиця ("За майбутнє").
Позафракційний нардеп Василь Петьовка прийшов у Раду з годинником, вартість якого дорівнює приблизно 12 зарплат парламентаря.
Народний депутат від Полтавської області, член групи "За майбутнє" Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу прямо під час засідання у Верховній Раді. Вартість елітної послуги становила $12 тисяч.
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