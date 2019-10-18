Красуня-депутатка "Слуги народу" з'явилася в Раді з новеньким iPhone: фото

Депутатка від фракції "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла у Верховну Раду з iPhone 11.

Фотографію опублікував "Апостроф". Політикиня тримає в руці останню модель, яку презентували тільки місяць тому в США.

Оксана Дмитрієва РБК-Україна

Також Дмитрієва одягла стильний яскраво-помаранчевий костюм.

Оксана Дмитрієва апостроф

Зазначимо, що зараз iPhone 11 з максимальною комплектацією можна купити в Україні за 45-50 тисяч гривень.

Купити iPhone в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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