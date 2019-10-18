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18 жовтня • оновлено в 13:17
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Красуня-депутатка "Слуги народу" з'явилася в Раді з новеньким iPhone: фото

2.2т Читати матеріал російською

Депутатка від фракції "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла у Верховну Раду з iPhone 11.

Фотографію опублікував "Апостроф". Політикиня тримає в руці останню модель, яку презентували тільки місяць тому в США.

Оксана Дмитрієва

Оксана Дмитрієва

РБК-Україна

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Також Дмитрієва одягла стильний яскраво-помаранчевий костюм.

Оксана Дмитрієва

Оксана Дмитрієва

апостроф

Зазначимо, що зараз iPhone 11 з максимальною комплектацією можна купити в Україні за 45-50 тисяч гривень.

Купити iPhone в Україні

Купити iPhone в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и что?подарили)))))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Тут два варианта 1. Она сама на деньги украинских налогоплательщиков купила это 2. Ей это подарил любовник на деньги украинских налогоплательщиков.- украинцы вас какой вариант греет ???
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