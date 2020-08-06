Консул, дипломат, потрійний: у мережі показали легендарні одеколони з СРСР

У мережі показали фото легендарних одеколонів, які вироблялися в СРСР. Вони вважалися класикою і найкращим подарунком для чоловіка.

Знімки опублікували в Telegram-каналі "Назад в СССР". Тим, хто пам'ятає невеликий асортимент жіночої декоративної косметики та парфумерії, розуміє, що чоловічій половині СРСР вибирати одеколони майже не було з чого (фото дивіться нижче).

До дешевої парфумерії відносили "Потрійний одеколон" – чарівний коктейль, який чоловіки часом вживали всередину, оскільки коштував він сущі копійки, а за змістом спирту один флакон прирівнювався до пляшки горілки. Користувалися популярністю у радянських чоловіків і такі недорогі одеколони з менш різким ароматом, як "Російський ліс", "Консул" або "Дипломат".

OBOZREVATEL пропонує переглянути фото одеколонів, які ви могли бачити у своїх бабусь, дідусів, батьків, а хтось із вас можливо і сам користувався даними засобами:

Одеколон для чоловіків Telegram-канал "Назад в СССР"

Серія популярних одеколонів Telegram-канал "Назад в СССР"

Потрійний одеколон Telegram-канал "Назад в СССР"

Одеколони від виробника "Кримська роза" Telegram-канал "Назад в СССР"

Легендарні радянські одеколони Telegram-канал "Назад в СССР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як виглядали дівчата в США в 1980-х роках і порівняли їхній одяг з одягом дівчат в СРСР у ті самі часи.