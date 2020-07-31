Коли в серпні 2020 зростаючий місяць: що можна і не можна робити в цей період

На думку астрологів, у зростаючий місяць відповідно зростає енергетичний запас. Фото: Pixabay

У серпні 2020 року зростаючий місяць буде 1, 2 серпня і в період з 20 до 31 серпня.

Таким чином на останній місяць літа випадає 13 днів, які вважаються сприятливими для всіляких справ і починань.

На думку астрологів, у зростаючий місяць відповідно зростає енергетичний запас. Цей період відмінно підходить для планування і нових справ як у кар'єрі, так і в особистому житті. Наприклад, знайомств або зміцнення існуючих стосунків.

Що можна робити в зростаючий місяць?

займатися будівництвом;

переїжджати;

йти у відпустку;

caджати нові рослини;

укладати угоди;

інвестувати в прибуткові проекти;

мріяти, планувати, ставити цілі;

планувати хірургічні операції;

стригти волосся, щоб воно швидше відростало;

займатися спортом, очищенням організму, спа-процедурами;

робити манікюр;

відвідувати косметолога.

У період зростаючого місяця корисно caдити нові рослини Фото: Pixabay

Що не можна робити в зростаючий місяць?

лінуватися, бути пасивним;

позбавлятися шкідливих звичок, кидати палити тощо;

скаржитися на життя, думати про погане;

сідати на дієту – результату не буде;

сваритися, лаятися, з'ясовувати стосунки;

голодувати чи не висипатися;

позичати гроші;

на думку деяких езотериків, не можна вчиняти дії, спрямовані на усунення чогось з організму (стригтися, видаляти зуби, робити чистку обличчя, депіляцію і т.д.), а також рубати дерева і зривати квіти.

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