Коли в серпні 2020 зростаючий місяць: що можна і не можна робити в цей період
На думку астрологів, у зростаючий місяць відповідно зростає енергетичний запас. Фото: Pixabay
У серпні 2020 року зростаючий місяць буде 1, 2 серпня і в період з 20 до 31 серпня.
Таким чином на останній місяць літа випадає 13 днів, які вважаються сприятливими для всіляких справ і починань.
На думку астрологів, у зростаючий місяць відповідно зростає енергетичний запас. Цей період відмінно підходить для планування і нових справ як у кар'єрі, так і в особистому житті. Наприклад, знайомств або зміцнення існуючих стосунків.
Що можна робити в зростаючий місяць?
займатися будівництвом;
переїжджати;
йти у відпустку;
caджати нові рослини;
укладати угоди;
інвестувати в прибуткові проекти;
мріяти, планувати, ставити цілі;
планувати хірургічні операції;
стригти волосся, щоб воно швидше відростало;
займатися спортом, очищенням організму, спа-процедурами;
робити манікюр;
відвідувати косметолога.
У період зростаючого місяця корисно caдити нові рослини Фото: Pixabay
Що не можна робити в зростаючий місяць?
лінуватися, бути пасивним;
позбавлятися шкідливих звичок, кидати палити тощо;
скаржитися на життя, думати про погане;
сідати на дієту – результату не буде;
сваритися, лаятися, з'ясовувати стосунки;
голодувати чи не висипатися;
позичати гроші;
на думку деяких езотериків, не можна вчиняти дії, спрямовані на усунення чогось з організму (стригтися, видаляти зуби, робити чистку обличчя, депіляцію і т.д.), а також рубати дерева і зривати квіти.
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