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Кара Делевінь знялася без нижньої білизни: пікантні кадри

7.7тЧитати новину російською

Британська топ-модель і відома актриса Кара Делевінь поділилася з шанувальниками пікантним кадром.

На фотографії модель позує з довгими локонами та без білизни. На чорно-білих кадрах Делевінь постала у верхньому одязі, під яким немає нічого, крім панчіх. Знімки були опубліковані в Instagram-акаунті Кари.

Авторами відвертої фотосесії стали Пітер Ліндберг і Фаб'єн Барон.

Кара Делевінь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевінь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевінь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевінь

Instagram @caradelevingne

Новини
Кара Делевінь в пікантному образі прикрасила обкладинку культового глянцю

Кара Делевінь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевінь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевінь

Instagram @caradelevingne

За добу фотосесія зібрала понад 2,2 млн лайків і більше 12 тис. коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Кара Делевінь знялася повністю оголеною у ванній.

Особа
Кара Делевінь
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