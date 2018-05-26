Кара Делевінь знялася без нижньої білизни: пікантні кадри

Британська топ-модель і відома актриса Кара Делевінь поділилася з шанувальниками пікантним кадром.
На фотографії модель позує з довгими локонами та без білизни. На чорно-білих кадрах Делевінь постала у верхньому одязі, під яким немає нічого, крім панчіх. Знімки були опубліковані в Instagram-акаунті Кари.
Авторами відвертої фотосесії стали Пітер Ліндберг і Фаб'єн Барон.
Кара Делевінь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевінь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевінь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевінь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевінь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевінь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевінь
Instagram @caradelevingne
За добу фотосесія зібрала понад 2,2 млн лайків і більше 12 тис. коментарів.
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Кара Делевінь знялася повністю оголеною у ванній.