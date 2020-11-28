Календар стрижок на грудень 2020 року: сприятливі і несприятливі дні

Місячний календар стрижок на грудень 2020 року дасть змогу вибрати найбільш вдалий день для походу в перукарню. Астрологи дотримуються думки, що від фази Місяця залежить здоров'я і швидкість росту волосся.

OBOZREVATEL розповідає, які дні вважаються найбільш сприятливими для стрижки, а коли в грудні стригти волосся категорично не рекомендовано.

Спадаючий Місяць – з 1 до 13 грудня

Зростаючий Місяць – з 15 по 29 грудня

Молодик – 14 грудня

Повний місяць – 30 грудня

На думку астрологів, стрижка в період зростаючого Місяця прискорить ріст волосся, а в дні спадаючого – сповільнить, але зате допоможе довше зберегти форму зачіски.

Сприятливі дні для стрижки: 6-8, 11-13, 15-16, 19, 22, 25-29 грудня. Саме в ці дні будь-які види стрижок вийдуть вкрай вдалими, підуть на користь здоров'ю волосся і забезпечать приплив позитивної енергії в житті.

Несприятливі дні для стрижки: 2-3, 9-10, 14, 18, 20-21, 23-24, 30-31 грудня. У ці дати краще утриматися від походу в салон.

Сприятливими днями для фарбування волосся, згідно з місячним календарем, є 1, 2, З, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 і 29 грудня.

Дні, коли не варто фарбувати волосся в грудні 2020 – 5, 7, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 28 грудня.

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