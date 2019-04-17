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Кайлі Дженнер блиснула голим тілом у гарячій фотосесії

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Американська супермодель Кайлі Дженнер, яку нещодавно визнали наймолодшою мільярдеркою в світі, знялася у відвертій фотосесії.

Вона показала шанувальникам знімки в Instagram, на яких позує в абсолютно прозорому плащі, через який можна роздивитися голе тіло.

Образ Дженнер на пікантних знімках доповнили босоніжки Versace і сонцезахисні окуляри Kim Kardashian x Carolina Lemke.

shoutout to my momma🖤

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner)

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"Привіт мамі", – зухвало підписала супермодель, зробивши відсилання на портрет Кріс Дженнер, який висів за її спиною.

Обидві фотографії набрали більше 3 млн відміток подобається менше, ніж за добу. Шанувальники захопилися відвертим образом Дженнер.

😎

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кайлі викликала фурор серед шанувальників рідкісним фото, на якому позує без макіяжу.

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Особа
Кайлі Дженнер
Теги
шоу-бизнесКрасафотосессія
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