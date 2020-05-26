Харчування, спорт і сон: 44-річна Канделакі розкрила секрет краси

Для того, щоб добре і молодо виглядати відома російська ведуча Тіна Канделакі дотримується безлічі правил. Наприклад, вона спить не менше 8 годин на добу, уникає стресу, а також не вживає м'ясо.
Про те, як зірці вдається зберігати молодість і красу пише SM.News.
instagram.com/tina_kandelaki
Правила, яких дотримується Тіна Канделакі:
Уникати стресу;
Сон – це найкращий відпочинок, мінімум 8 годин на добу;
Розслаблятися потрібно не з келихом в руці, а у ванній з ароматичною олією;
Рух – мінімум 10000 кроків у день;
Фрукти й овочі – від м'яса відома телеведуча відмовилася ще кілька років тому;
Заняття спортом.
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Прокидається Канделакі о 06:30-07:00, далі ранкове тренування, потім сніданок. Щоб заощадити час, відома ведуча робить інтервальні тренування або бігає натщесерце.
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Також вона підтримує свою форму без дієт і підрахунку калорій. М'ясо та птиця в раціоні відомої телеведучої відсутні. Щоб тримати свою вагу в "рамках дозволеного", Канделакі замінює солодощі сухофруктами і горіхами.
Як раніше писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак негативно висловилася про свою колегу Тіну Канделакі через челендж у соціальній мережі Instagram. Канделакі не залишилася осторонь і відповіла Собчак, обізвавши її "королевою хайпу".
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