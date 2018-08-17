Голити або не голити? Світ охопив новий тренд в зоні бікіні

За часів, коли модно все і в той же час не модно нічого, з'явився новий тренд - не голити волосся в зоні бікіні.

У всьому світі - лихоманка - бодіпозитивний рух. Він бореться проти нав'язаних блакитними екранами стандартів краси і намагається спонукати людей приймати тіло інших таким, яке воно є, пишеBuro 24/7 .

Тепер героїні серіалів, деякі зірки і, навіть манекени у вітринах магазинів промо колекцій American Apparel, хваляться природною красою волосся в зоні бікіні і пахв.

В американських салонах краси жінки все частіше просять замість бразильської епіляції - повного видалення волосся в інтимній зоні, залишити більш природний варіант.

Таких поглядів, наприклад, дотримується російська співачка Cюзанна.

"Це економить час. Але кожен робить вибір самостійно, я не зацікавлена в тому, щоб диктувати жінкам, що їм робити зі своїм тілом", - ось аргумент на користь захисту природної рослинності на тілі, який призводить Таві Гевінсон, редактор Rookie Mag.

Право жінок на свободу вибору відстоює і фотограф Петра Коллінз. Через фотографії її тіла нижче живота, на якій були явно помітне волосся на лобку, інстаграм одного разу вилучив її аккаунт. Тоді Петра написала, що відчула, ніби "громадськість прийшла до мене з бритвою, змушуючи піддатися загальноприйнятим правилам краси".

В кінцевому підсумку голити або не голити - кожен вирішує сам.

РанішеOBOZREVATEL повідомив думку жінок про те, чи слід чоловікам голити пахви.