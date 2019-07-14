"Глист у панамці": Лорак розгромили за зовнішній вигляд

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на шквал критики через зовнішній вигляд.

Артистка давно не постила нічого на своїй сторінці в Instagram, і ось шанувальники дочекалися нового знимку, що призвело до розчарування.

Ані Лорак instagram / anilorak

Зокрема, в мережі помітили, що за час відсутності в публічному просторі Лорак сильно засмагла і схудла. Але вибір одягу зірки багатьох відверто засмутив. Вона позувала на сходинках в готелі Лос-Анджелеса у високих джинсах, білій майці, сумці через плече і кросівках грубого крою.

Ані Лорак нарвалася на критику instagram / anilorak

"Глист у панамці", "Так, непогано виглядає, якщо всередині гниль, треба хоча б зовнішність вдосконалити. Україну вже забули?", "Ну це грубе взуття, ну як так? Блін, пипец повний", "Красуня, але кроси", "Кроси нормальні, але штани", "Дивний вигляд. Надто серйозний", "Лорак, багатою будеш, не впізнала", "А що з верхньою губою", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього Лорак відпочивала на курорті. Під час відпустки вона опублікувала знімок на сходинках, але буквально через пару годин після цього раптово видалила пост.

Пізніше співачка продемонструвала ще одне фото, проте користувачів стурбовало, що на ньому у Лорак на один палець менше на нозі.

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