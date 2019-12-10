Фітнес-блогерка показала, як обманюють зірки Instagram: викривальні фото

Популярна фітнес-блогерка Сара Пухто з Фінляндії ділитися з шанувальниками викривальними фото, щоб показати: ідеальні тіла дівчат із соцмереж — це просто вдале поєднання пози, світла і ракурсу.

Так, вона публікує у себе в акаунті по два знімки з підписами "В реальності" і "В Instagram". За словами Сари, це відповідь тим "фітоняшкам", які викладають "ідеальні" фото і тим самим підривають в інших користувачів впевненість у собі.

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

"Instagram — не реальність. Так, це дійсно засмучує, коли у вас погане тіло, і ви можете зосередитися тільки на поганих фото і всіх недоліках, які ви бачите на них. Особливо важко вийти з цього стану, коли порівнюєте свої тіла з постановочними і, здавалося б, бездоганними фотографіями в соціальних мережах. Але всі ми не ідеальні. Просто кожен намагається показати себе в кращому світлі", — підписала один з кадрів Пухто.

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Зазначимо, що фітнес-блогерка закликає підписників прийняти своє тіло, а не гнатися за ідеалом краси.

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Сара Пухто Фото: instagram/saggysara

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно австралійська блогерка і фітнес-модель Теммі Хемброу поділилася з шанувальниками пікантним фото в бікіні. Знімок нагнав жах на користувачів мережі, які звинуватили дівчину в обмані і використанні фотошопу.

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