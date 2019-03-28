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Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

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Фіналістці "Міс Австралія" Адау Морнян загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку.

Як повідомляє Life.ru, в січні модель летіла з Мельбурна в Лос-Анджелес, де повинна була укласти вигідний 3-річний контракт. Дівчина була перенапружена і вирішила трохи розслабитися, випивши вина. Коли у Морнян закінчився алкогольний напій, вона попросила бортпровідника налити їй ще. Але він відмовився, побачивши в ногах дівчини вже порожню пляшку. Тоді Адау почала кричати, ображати стюарда і врешті-решт вліпила йому ляпаса.

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

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За словами видання, модель спочатку намагалися заспокоїти, але в підсумку її довелося відвести в окреме приміщення і залишити під наглядом повітряних маршалів. Натомість Морнян стверджує, що все було зовсім не так. Вона випила декілька келихів вина, щоб заспокоїтися, прийняла виписані лікарем пігулки й заснула.

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagra/adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Зазначається, що пасажири та інші члени екіпажу підтвердили, що дівчина не била бортпровідника, однак на рішення суду це не вплинуло. Морян була визнана винною, і 24 червня її можуть засудити до максимального терміну — 21 рік в'язниці.

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram / adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Фіналістці "Міс Австралія" загрожує 21 рік в'язниці за п'яну бійку в літаку

Фото: instagram/adau_themodel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчителька середньої школи і переможниця конкурсу "Міс Кентуккі" 28-річна Рамсі Бірс постала перед судом після того, як її звинуватили у відправленні оголених знімків неповнолітньому школяреві.

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