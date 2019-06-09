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Джамала в мокрій прозорій сукні викликала суперечки в мережі

2.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала в прозорій сукні.

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 постала перед камерою в спокусливій сукні у крупну сітку і продемонструвала всю красу своєї фігури. Її гаряче фото опубліковане на особистій сторінці Джамали в Instagram.

Співачка сфотографувалася на тлі моря, пікантності кадру додало те, що хвилі намочили її плаття, крізь яке просвічувалися голі груди Джамали.

Користувачі мережі розхвалили артистку за зовнішній вигляд, однак деяким не сподобалося те, що заміжня 35-річна виконавиця засвітила пікантні частини тіла.

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"Зараз би голими сосками посвітити..." – обурилися фоловери.

"Фігурка просто клас! Фото – супер", – похвалили її інші.

Джамала в мокрій прозорій сукні викликала суперечки в мережі
Джамала в мокрій прозорій сукні викликала суперечки в мережі
Джамала в мокрій прозорій сукні викликала суперечки в мережі
Джамала в мокрій прозорій сукні викликала суперечки в мережі
Джамала в мокрій прозорій сукні викликала суперечки в мережі
Джамала в мокрій прозорій сукні викликала суперечки в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джамала є суддею популярного вокального шоу в Україні "Голос. Діти". Дивіться подробиці свіжого ефіру дитячого "Голосу" за цим посиланням.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Джамала
Теги
новинишоу-бизнесЄвробачення
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
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Клочкова Наталія
Клочкова Наталія
Красуня !)
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