Джамала в мокрій прозорій сукні викликала суперечки в мережі

Українська співачка Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала в прозорій сукні.

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 постала перед камерою в спокусливій сукні у крупну сітку і продемонструвала всю красу своєї фігури. Її гаряче фото опубліковане на особистій сторінці Джамали в Instagram.

Співачка сфотографувалася на тлі моря, пікантності кадру додало те, що хвилі намочили її плаття, крізь яке просвічувалися голі груди Джамали.

Користувачі мережі розхвалили артистку за зовнішній вигляд, однак деяким не сподобалося те, що заміжня 35-річна виконавиця засвітила пікантні частини тіла.

"Зараз би голими сосками посвітити..." – обурилися фоловери.

"Фігурка просто клас! Фото – супер", – похвалили її інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джамала є суддею популярного вокального шоу в Україні "Голос. Діти". Дивіться подробиці свіжого ефіру дитячого "Голосу" за цим посиланням.

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