Джамала в мокрій прозорій сукні викликала суперечки в мережі

Українська співачка Джамала похвалилася перед шанувальниками пікантною фотографією, на якій позувала в прозорій сукні.
Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 постала перед камерою в спокусливій сукні у крупну сітку і продемонструвала всю красу своєї фігури. Її гаряче фото опубліковане на особистій сторінці Джамали в Instagram.
Співачка сфотографувалася на тлі моря, пікантності кадру додало те, що хвилі намочили її плаття, крізь яке просвічувалися голі груди Джамали.
Сьогодні НЕ заздрю моїм Київським друзям. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ну це ж як так, на одні вихідні Одразу три вау-вау-вау заходь! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Це ж 2 дні розріватісь между @kyivwine, @donttakefake та @kyivness ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ вгадав де буду я? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Даю підказку 🌴🐪💙 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #weekend #summertime #kyiv
Користувачі мережі розхвалили артистку за зовнішній вигляд, однак деяким не сподобалося те, що заміжня 35-річна виконавиця засвітила пікантні частини тіла.
"Зараз би голими сосками посвітити..." – обурилися фоловери.
"Фігурка просто клас! Фото – супер", – похвалили її інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Джамала є суддею популярного вокального шоу в Україні "Голос. Діти". Дивіться подробиці свіжого ефіру дитячого "Голосу" за цим посиланням.
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